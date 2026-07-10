В Брянской области мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Погарском районе Брянской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю погиб местный житель.
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать семье необходимую помощь.
БРЯНСК, 10 июл – РИА Новости. Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Погарском районе Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Очередное варварское преступление киевского режима. В результате атаки дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю в Погарском районе погиб местный житель", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
Ковальчук выразил соболезнования родным погибшего и пообещал, что семье будет оказана вся необходимая помощь.
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