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Экс-помощник Тэтчер призвал лишить рабочих виз аргентинцев, играющих в АПЛ - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
20:30 16.07.2026
Экс-помощник Тэтчер призвал лишить рабочих виз аргентинцев, играющих в АПЛ

Гардинер призвал лишить британских рабочих виз аргентинцев, играющих в АПЛ

© REUTERS / Agustin MarcarianЭпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026
Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Agustin Marcarian
Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нил Гардинер призвал лишить рабочих виз футболистов сборной Аргентины, выступающих в АПЛ, из-за инцидента с баннером про Мальвинские (Фолклендские) острова в полуфинале чемпионата мира.
  • В составе сборной Аргентины выступают шесть игроков из АПЛ.
  • ФИФА начнет дисциплинарное расследование в отношении игроков, но вынесет решение уже после мирового первенства.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший помощник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер призвал лишить рабочих виз футболистов сборной Аргентины, выступающих в Английской премьер-лиге (АПЛ), на фоне инцидента с баннером про Мальвинские (Фолклендские) острова в полуфинале чемпионата мира.
В среду сборная Аргентины обыграла команду Англии (2:1) и второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. По окончании встречи футболисты, включая капитана Лионеля Месси, вышли к трибуне с болельщиками с баннером, содержавшим фразу "Мальвинские острова принадлежат Аргентине". В составе национальной команды выступают шесть игроков из АПЛ - вратарь Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), защитники Кристиан Ромеро, Маркос Сенеси (оба - "Тоттенхэм"), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), а также полузащитники Алексис Макаллистер ("Ливерпуль") и Энцо Фернандес ("Челси").
"Каждый аргентинский футболист, выступающий в АПЛ и принявший участие в этой отвратительной антибританской выходке, должен быть лишен рабочей визы. К подобному не должно быть никакой терпимости", - написал Гардинер в соцсети X.
По информации Cope, ФИФА начнет дисциплинарное расследование в отношении игроков, но вынесет решение уже после мирового первенства. В финале действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки аргентинцы сыграют 19 июля в Нью-Йорке с действующими победителями Евро испанцами.
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