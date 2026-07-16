МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший помощник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер призвал лишить рабочих виз футболистов сборной Аргентины, выступающих в Английской премьер-лиге (АПЛ), на фоне инцидента с баннером про Мальвинские (Фолклендские) острова в полуфинале чемпионата мира.

По информации Cope, ФИФА начнет дисциплинарное расследование в отношении игроков, но вынесет решение уже после мирового первенства. В финале действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки аргентинцы сыграют 19 июля в Нью-Йорке с действующими победителями Евро испанцами.