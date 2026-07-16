Краткий пересказ от РИА ИИ Конор Макгрегор призвал признать его поединок с Максом Холлоуэем несостоявшимся.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор призвал признать его поединок с американцем Максом Холлоуэем несостоявшимся.

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе Макгрегор проиграл американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Ирландец начал бой с попытки нанести удар ногой в голову оппоненту в прыжке и затем неудачно приземлился на правую ногу. После Макгрегор несколько раз падал на канвас и в итоге не смог продолжить бой из-за травмы ноги. Позднее ирландец сообщил, что получил травму головки бедренной кости и перенесет операцию.

"Я получу результаты сканирования моей ноги завтра. Бой должен быть признан несостоявшимся, и все ставки должны быть возвращены", - написал Макгрегор на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Макгрегору 38 лет. Он не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.