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Макгрегор потребовал признать бой с Холлоуэем несостоявшимся - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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11:11 16.07.2026
Макгрегор потребовал признать бой с Холлоуэем несостоявшимся

Конор Макгрегор потребовал признать бой с Максом Холлоуэем несостоявшимся

© REUTERS / Mark J. RebilasКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Mark J. Rebilas
Конор Макгрегор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конор Макгрегор призвал признать его поединок с Максом Холлоуэем несостоявшимся.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор призвал признать его поединок с американцем Максом Холлоуэем несостоявшимся.
В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе Макгрегор проиграл американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Ирландец начал бой с попытки нанести удар ногой в голову оппоненту в прыжке и затем неудачно приземлился на правую ногу. После Макгрегор несколько раз падал на канвас и в итоге не смог продолжить бой из-за травмы ноги. Позднее ирландец сообщил, что получил травму головки бедренной кости и перенесет операцию.
"Я получу результаты сканирования моей ноги завтра. Бой должен быть признан несостоявшимся, и все ставки должны быть возвращены", - написал Макгрегор на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Макгрегору 38 лет. Он не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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СпортМакс ХоллоуэйКонор МакгрегорЛас-ВегасUFC
 
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