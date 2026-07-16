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"Сакраменто" с Лахиным проиграл "Бостону" в матче Летней лиги НБА - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Баскетбол
 
07:31 16.07.2026 (обновлено: 08:17 16.07.2026)
"Сакраменто" с Лахиным проиграл "Бостону" в матче Летней лиги НБА

"Сакраменто" с россиянином Лахиным проиграл "Бостону" в матче Летней лиги НБА

© AP Photo / Charlie NeibergallБаскетбольный мяч НБА
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Charlie Neibergall
Баскетбольный мяч НБА. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Бостон Селтикс" одержал победу над "Сакраменто Кингз" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 82:76 (13:4, 26:24, 18:21, 25:27) в пользу "Бостона", в составе которого самым результативным игроком стал испанский форвард Уго Гонсалес. В его активе 24 очка и 10 подборов. У "Сакраменто" больше всех очков набрал Алекс Карабан (21).
Российский центровой "Сакраменто" Виктор Лахин провел на паркете 13 минут, набрал 2 очка, сделал два подбора и одну передачу. Россиянин не был выбран на драфте НБА 2025 года. После этого он присоединился к системе "Оклахома-Сити Тандер", но позднее был переведен в фарм-клуб "Оклахома-Сити Блю" из G-лиги. В марте 2026 года 24-летний Лахин подписал контракт с клубом "Кангрехерос де Сантурсе" из чемпионата Пуэрто-Рико, который покинул в мае.
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БаскетболСпортЛас-ВегасПуэрто-РикоБостон СелтиксСакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
 
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