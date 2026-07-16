Актер "Реальных пацанов" подал документы для выдвижения в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Актер сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян подал документы для выдвижения в Государственную думу от партии "Справедливая Россия".
- Выдвижение кандидатов на выборах депутатов продлится до 22 июля.
ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Актер сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян подал документы для выдвижения в Государственную думу РФ, на выборы он пойдет от партии "Справедливая Россия", сообщает краевая избирательная комиссия.
Бежанян в 2010-х годах исполнил в сериале "Реальные пацаны" роль Арменки, отчима главного героя Коляна. Сейчас актер является депутатом думы Осинского района в Пермском крае.
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"Представители партии "Социалистическая политическая партия Справедливая Россия" подали документы на выдвижение в Государственную думу РФ. Кандидатами стали Армен Бежанян (пермский одномандатный избирательный округ № 62), Андрей Кобелев и Вероника Куликова", - говорится в сообщении.
Выдвижение на выборах депутатов Государственной думы РФ продлится до 22 июля.