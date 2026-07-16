Актер "Реальных пацанов" подал документы для выдвижения в Госдуму

ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Актер сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян подал документы для выдвижения в Государственную думу РФ, на выборы он пойдет от партии "Справедливая Россия", сообщает краевая избирательная комиссия.