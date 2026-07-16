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Актер "Реальных пацанов" подал документы для выдвижения в Госдуму - РИА Новости, 16.07.2026
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12:17 16.07.2026 (обновлено: 21:10 16.07.2026)
Актер "Реальных пацанов" подал документы для выдвижения в Госдуму

Актер сериала "Реальные пацаны" Бежанян подал документы для выдвижения в ГД

© Гуд Стори Медиа (2010)Кадр из сериала "Реальные пацаны"
Кадр из сериала Реальные пацаны - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Гуд Стори Медиа (2010)
Кадр из сериала "Реальные пацаны"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актер сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян подал документы для выдвижения в Государственную думу от партии "Справедливая Россия".
  • Выдвижение кандидатов на выборах депутатов продлится до 22 июля.
ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Актер сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян подал документы для выдвижения в Государственную думу РФ, на выборы он пойдет от партии "Справедливая Россия", сообщает краевая избирательная комиссия.
Бежанян в 2010-х годах исполнил в сериале "Реальные пацаны" роль Арменки, отчима главного героя Коляна. Сейчас актер является депутатом думы Осинского района в Пермском крае.
«
"Представители партии "Социалистическая политическая партия Справедливая Россия" подали документы на выдвижение в Государственную думу РФ. Кандидатами стали Армен Бежанян (пермский одномандатный избирательный округ № 62), Андрей Кобелев и Вероника Куликова", - говорится в сообщении.
Выдвижение на выборах депутатов Государственной думы РФ продлится до 22 июля.
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Выборы в Государственную думуРоссияОсинский районПермский крайАндрей КобелевСправедливая Россия
 
 
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