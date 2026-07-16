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Агент прокомментировал слухи о трансфере Головина - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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17:10 16.07.2026 (обновлено: 17:13 16.07.2026)
Агент прокомментировал слухи о трансфере Головина

Барбоза: Головину не стоит продолжать карьеру в чемпионате Саудовской Аравии

© Фотография из соцсетейАлександр Головин
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фотография из соцсетей
Александр Головин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает, что полузащитнику сборной России Александру Головину не стоит продолжать карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
  • Он полагает, что Головин должен остаться в "Монако" или рассмотреть варианты в европейских чемпионатах, так как уровень чемпионата Саудовской Аравии не соответствует тому, что требуется игроку, который хочет выступать на высоком уровне.
  • Агент считает, что уход в Саудовскую Аравию не целесообразен еще и из-за климата.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Полузащитнику сборной России Александру Головину не стоит продолжать карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, поскольку сейчас для него важнее выступать на высоком уровне, а не думать о заработке, заявил РИА Новости португальский футбольный агент Паулу Барбоза.
Ранее журналист Себастьен Дени сообщил, что "Монако" ведет переговоры о трансфере российского футболиста. По информации источника, интерес к Головину проявляют российские клубы, включая петербургский "Зенит", а также команды из Саудовской Аравии.
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"На мой взгляд, для него было бы лучше всего остаться в "Монако", поскольку там он нашел свое место, хорошо адаптировался, стабильно показывает высокий уровень и получает игровое время. Думаю, Саудовская Аравия - не футбол для него. Туда в основном едут зарабатывать деньги, потому что уровень чемпионата не соответствует тому, что требуется игроку, который хочет выступать на самом высоком уровне", - отметил Барбоза.
Он считает, что в случае ухода из "Монако" российскому полузащитнику стоит искать варианты в европейских чемпионатах. "Если у него действительно появится другое предложение, его стоит внимательно рассмотреть. Это может быть другой чемпионат и новый вызов, что выглядит гораздо более целесообразным. Кроме того, нужно учитывать климат и высокие температуры в Саудовской Аравии. Если перехода туда можно избежать, думаю, это будет правильным решением", - добавил Барбоза.
Головину 30 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В прошлом сезоне россиянин провел за монегасков 35 матчей во всех турнирах, забив пять мячей.
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