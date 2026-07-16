Агент прокомментировал слухи о трансфере Головина

Краткий пересказ от РИА ИИ Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает, что полузащитнику сборной России Александру Головину не стоит продолжать карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Он полагает, что Головин должен остаться в "Монако" или рассмотреть варианты в европейских чемпионатах, так как уровень чемпионата Саудовской Аравии не соответствует тому, что требуется игроку, который хочет выступать на высоком уровне.

Агент считает, что уход в Саудовскую Аравию не целесообразен еще и из-за климата.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Полузащитнику сборной России Александру Головину не стоит продолжать карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, поскольку сейчас для него важнее выступать на высоком уровне, а не думать о заработке, заявил РИА Новости португальский футбольный агент Паулу Барбоза.

Ранее журналист Себастьен Дени сообщил, что " Монако " ведет переговоры о трансфере российского футболиста. По информации источника, интерес к Головину проявляют российские клубы, включая петербургский "Зенит", а также команды из Саудовской Аравии.

"На мой взгляд, для него было бы лучше всего остаться в "Монако", поскольку там он нашел свое место, хорошо адаптировался, стабильно показывает высокий уровень и получает игровое время. Думаю, Саудовская Аравия - не футбол для него. Туда в основном едут зарабатывать деньги, потому что уровень чемпионата не соответствует тому, что требуется игроку, который хочет выступать на самом высоком уровне", - отметил Барбоза.

Он считает, что в случае ухода из "Монако" российскому полузащитнику стоит искать варианты в европейских чемпионатах. "Если у него действительно появится другое предложение, его стоит внимательно рассмотреть. Это может быть другой чемпионат и новый вызов, что выглядит гораздо более целесообразным. Кроме того, нужно учитывать климат и высокие температуры в Саудовской Аравии. Если перехода туда можно избежать, думаю, это будет правильным решением", - добавил Барбоза.