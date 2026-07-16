Барабанов подписал контракт с "Автомобилистом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Александр Барабанов подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».
- Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 31 мая 2028 года.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российский нападающий Александр Барабанов подписал контракт с екатеринбургским "Автомобилистом", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 31 мая 2028 года.
Барабанов выступал в составе казанского "Ак Барса" с августа 2024 года. Спортсмен является воспитанником петербургского СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он представлял "Торонто Мейпл Лифс" и "Сан-Хосе Шаркс", суммарно сыграв в регулярных чемпионатах 206 матчей и набрав 107 очков (32 гола и 75 передач). Также форвард является олимпийским чемпионом 2018 года.
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