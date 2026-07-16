Барабанов покинул "Ак Барс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Александр Барабанов покинул казанский "Ак Барс" из-за истечения срока контракта.
- Барабанов выступал за команду с августа 2024 года и провел 131 матч регулярного чемпионата, набрав 109 очков.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российский нападающий Александр Барабанов покинул казанский "Ак Барс" в связи с истечением срока контракта, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Барабанов выступал в составе команды с августа 2024 года, подписав двухлетнее соглашение. Он провел в составе казанского клуба 131 матч регулярного чемпионата и набрал 109 (46 голов + 63 передачи) очков. Также в его активе 33 матча плей-офф и 24 (11+13) набранных очка.
Барабанов является воспитанником петербургского СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он представлял "Торонто Мейпл Лифс" и "Сан-Хосе Шаркс", суммарно сыграв в регулярных чемпионатах 206 матчей и набрав 107 очков (32 гола и 75 передач). Также форвард является олимпийским чемпионом 2018 года.
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