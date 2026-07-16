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"Ахмат" обратится в CAS из-за запрета ФИФА на регистрацию игроков - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
12:01 16.07.2026 (обновлено: 12:36 16.07.2026)
"Ахмат" обратится в CAS из-за запрета ФИФА на регистрацию игроков

Айдамиров: "Ахмат" обратится в CAS из-за запрета ФИФА на регистрацию игроков

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство футбольного клуба «Ахмат» обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за решения ФИФА наложить запрет на регистрацию новых игроков.
  • Трансферные ограничения на команду РПЛ были наложены 14 июля и будут сняты после устранения причин запрета, которые не уточняются.
  • По словам генерального директора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова, ФИФА не предлагает решений по снятию ограничений, поэтому клуб пойдет в CAS.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Руководство футбольного клуба "Ахмат" обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с решением Международной федерации футбола (ФИФА) наложить запрет на регистрацию новых игроков грозненским клубом, заявил РИА Новости вице-президент и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.
Ранее ФИФА сообщила, что наложила бан на "Ахмат". Трансферные ограничения на команду Российской премьер-лиги (РПЛ) были наложены 14 июля и будут сняты после устранения причин запрета, которые не уточняются.
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"Думаю, что сама ФИФА не до конца понимает, с чем связано это решение. Это связано с тем, что есть клиринговый центр, куда должны платиться солидарные взносы. В открытии счета в этом клиринговом центре нам отказывают из-за санкций. На наши обращения никакой позитивной обратной реакции нет. Мы им говорим: если вы не даете нам открыть счета в этом центре, чтобы мы все оплатили, то дайте нам механизм, как мы можем закрыть этот вопрос. ФИФА не предлагает нам ничего. Вместо того, чтобы найти пути разрешения этой спорной ситуации, накладывает на нас бан - это все, что делает ФИФА. Мы пойдем в CAS - что мы еще можем сделать в этой ситуации", - сказал Айдамиров.
В минувшем сезоне "Ахмат" занял девятое место в РПЛ, набрав 37 очков.
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ФутболАхматСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Международная федерация футбола (ФИФА)
 
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