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На Даунинг-стрит призвали расследовать политическую акцию аргентинцев на ЧМ - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
15:47 16.07.2026 (обновлено: 15:49 16.07.2026)

На Даунинг-стрит призвали расследовать политическую акцию аргентинцев на ЧМ

© REUTERS / Carlos BarriaЭпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026
Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Carlos Barria
Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера поддержала призывы расследовать политическую акцию аргентинцев в полуфинале ЧМ с баннером о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов.
  • Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) расследовать, нарушили ли аргентинские футболисты правила, размахивая баннером в поддержку претензий своей страны на Фолклендские острова.
  • На Даунинг-стрит напомнили, что Фолклендские острова однозначно принадлежат Британии.
ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости. Канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера в четверг поддержала призывы расследовать политическую акцию аргентинцев в полуфинале ЧМ с баннером о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщает газета Independent.
В среду сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Во время празднования с болельщиками аргентинские футболисты держали в руках баннер с надписью "Мальвинские острова принадлежат Аргентине". Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) расследовать инцидент.
ЧМ по футболу 2026
15 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Англия
1 : 2
Аргентина
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(Морган Роджерс)
85‎’‎ • Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
90‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
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"Даунинг-стрит поддержала призыв министра к ФИФА расследовать, нарушили ли аргентинские футболисты правила, размахивая баннером в поддержку претензий своей страны на Фолклендские острова", - пишет издание со ссылкой на пресс-службу канцелярии.
На Даунинг-стрит напомнили о том, что Фолклендские острова однозначно принадлежат Британии.
"Кубок мира, может быть, и не наш, но Фолклендские острова определенно наши", - заявили в канцелярии.
В канцелярии также пожелали удачи в финале обоим командам, "особенно Испании".
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Как пишут британские СМИ, сборной Аргентины грозит дисциплинарное взыскание со стороны ФИФА за политическую акцию в полуфинале. В 2014 году ФИФА оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) после того, как ее игроки вывесили баннер с тем же посланием перед товарищеским матчем против команды Словении.
В 1982 году между Аргентиной и Великобританией состоялась война за владение Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Конфликт завершился поражением аргентинских войск.
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ФутболФолклендские островаАргентинаСловенияКир СтармерМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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