Краткий пересказ от РИА ИИ Канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера поддержала призывы расследовать политическую акцию аргентинцев в полуфинале ЧМ с баннером о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов.

Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) расследовать, нарушили ли аргентинские футболисты правила, размахивая баннером в поддержку претензий своей страны на Фолклендские острова.

На Даунинг-стрит напомнили, что Фолклендские острова однозначно принадлежат Британии.

ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости. Канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера в четверг поддержала призывы расследовать политическую акцию аргентинцев в полуфинале ЧМ с баннером о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщает газета Independent.

В среду сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Во время празднования с болельщиками аргентинские футболисты держали в руках баннер с надписью "Мальвинские острова принадлежат Аргентине". Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) расследовать инцидент.

"Даунинг-стрит поддержала призыв министра к ФИФА расследовать, нарушили ли аргентинские футболисты правила, размахивая баннером в поддержку претензий своей страны на Фолклендские острова", - пишет издание со ссылкой на пресс-службу канцелярии.

На Даунинг-стрит напомнили о том, что Фолклендские острова однозначно принадлежат Британии.

"Кубок мира, может быть, и не наш, но Фолклендские острова определенно наши", - заявили в канцелярии.

В канцелярии также пожелали удачи в финале обоим командам, "особенно Испании".

Как пишут британские СМИ, сборной Аргентины грозит дисциплинарное взыскание со стороны ФИФА за политическую акцию в полуфинале. В 2014 году ФИФА оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) после того, как ее игроки вывесили баннер с тем же посланием перед товарищеским матчем против команды Словении.