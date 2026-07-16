Рейтинг@Mail.ru
Скалони назвал сборную Аргентины уникальной - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:25 16.07.2026

Скалони назвал сборную Аргентины уникальной

© пресс-служба сборной Аргентины по футболуГлавный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© пресс-служба сборной Аргентины по футболу
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони назвал свою команду уникальной и заявил, что она не перестает его удивлять.
В среду сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Англии (2:1) в полуфинале мирового первенства, который проходит в США, Канаде и Мексике, и во второй раз подряд вышла в финал турнира.
"У меня нет слов. Это огромная радость для нашей страны и нашего народа. Эта команда не перестает меня удивлять. Мы постараемся победить и отдадим все силы, но уже сейчас это впечатляет. Мы уникальны, и это не высокомерие - это сердце", — приводит слова Скалони официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины (AFA).
В финале сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Месси признали лучшим игроком полуфинала ЧМ
Вчера, 00:36
 
ФутболСпортАргентинаАнглияСШАЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Пеллегрино
    766
    673
  • Теннис
    Перенесен
    А. Бублик
    К. Гали
    746
    665
  • Теннис
    Завершен
    Ч. ХаоцинМ. Като
    А. КорнееваП. Кудерметова
    6610
    373
  • Футбол
    18.07 19:30
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала