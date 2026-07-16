Скалони назвал сборную Аргентины уникальной

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони назвал свою команду уникальной и заявил, что она не перестает его удивлять.

"У меня нет слов. Это огромная радость для нашей страны и нашего народа. Эта команда не перестает меня удивлять. Мы постараемся победить и отдадим все силы, но уже сейчас это впечатляет. Мы уникальны, и это не высокомерие - это сердце", — приводит слова Скалони официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины (AFA).