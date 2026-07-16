В ЦСКА обозначили статус Акинфеева в новом сезоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что Игорь Акинфеев останется основным вратарем московского футбольного клуба в новом сезоне.
- Акинфеев восстанавливается после травмы, и точных сроков его возвращения к тренировкам в общей группе нет, несмотря на положительную динамику.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что в новом сезоне чемпионата России Игорь Акинфеев останется основным вратарем московского футбольного клуба.
Акинфеев с апреля восстанавливается после полученной травмы. Ранее в четверг Игдисамов заявил, что точных сроков его восстановления нет и вратарь нескоро вернется к тренировкам в общей группе, несмотря на положительную динамику.
"Первый номер - Игорь Акинфеев, второй - Слава Тороп", - сказал Игдисамов журналистам.
Акинфееву 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Акинфеев - победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.