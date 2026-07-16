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В ЦСКА обозначили статус Акинфеева в новом сезоне - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
14:57 16.07.2026 (обновлено: 15:02 16.07.2026)
В ЦСКА обозначили статус Акинфеева в новом сезоне

Игдисамов: Акинфеев останется первым вратарем в новом сезоне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Игорь Акинфеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что Игорь Акинфеев останется основным вратарем московского футбольного клуба в новом сезоне.
  • Акинфеев восстанавливается после травмы, и точных сроков его возвращения к тренировкам в общей группе нет, несмотря на положительную динамику.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что в новом сезоне чемпионата России Игорь Акинфеев останется основным вратарем московского футбольного клуба.
Акинфеев с апреля восстанавливается после полученной травмы. Ранее в четверг Игдисамов заявил, что точных сроков его восстановления нет и вратарь нескоро вернется к тренировкам в общей группе, несмотря на положительную динамику.
"Первый номер - Игорь Акинфеев, второй - Слава Тороп", - сказал Игдисамов журналистам.
Акинфееву 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Акинфеев - победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.
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