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Звезды мирового спорта и кино посетили полуфинал ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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00:45 15.07.2026
Звезды мирового спорта и кино посетили полуфинал ЧМ

Звезды мирового спорта и кинематографа посетили полуфинал ЧМ

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании выиграла у сборной Франции со счетом 2:0 и вышла в финал.
  • Среди зрителей на матче были легкоатлет Усэйн Болт, актер Тимоти Шаламе, а также бывшие игроки сборной Испании Икер Касильяс, Карлес Пуйоль, Серхио Рамос и Хави.
  • Финал чемпионата мира по футболу состоится 19 июля.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Звезды мирового спорта и кинематографа почтили вниманием во вторник полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Испании в американском городе Арлингтон (штат Техас).
Испанцы выиграли со счетом 2:0 и вышли финал.
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В середине первого тайма камера показала знаменитого легкоатлета Усейна Болта, который сосредоточенно наблюдал за ходом игры из ложи. Примечательно, что это произошло после того, как кто-то из футболистов совершил на поле спринтерский забег.
Кого поддерживал в этом матче самый быстрый в мире бегун, по этому кадру было трудно понять. Зато симпатии других звездных болельщиков были очевидны. Так, известный американский и французский киноактер Тимоти Шаламе был облачен в майку французской сборной, но это не помогло его соотечественникам победить в национальный праздник своей страны – День взятия Бастилии.
Очевидно также, что бывшие игроки сборной Испании Икер Касильяс, Карлес Пуйоль, Серхио Рамос и Хави, принесшие своей стране единственное пока золото мировых первенств в 2010 году, поддерживали своих соотечественников.
Кроме того, с трибуны за матчем наблюдал известный английский футболист Дэвид Бэкхем.
Финал чемпионата мира состоится 19 июля.
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СпортИспанияФранцияТехасТимоти ШаламеДэвид БэкхемЧМ по футболу 2026
 
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