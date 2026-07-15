Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Испании выиграла у сборной Франции со счетом 2:0 и вышла в финал.

Среди зрителей на матче были легкоатлет Усэйн Болт, актер Тимоти Шаламе, а также бывшие игроки сборной Испании Икер Касильяс, Карлес Пуйоль, Серхио Рамос и Хави.

Финал чемпионата мира по футболу состоится 19 июля.

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Звезды мирового спорта и кинематографа почтили вниманием во вторник полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Испании в американском городе Арлингтон (штат Техас).

Испанцы выиграли со счетом 2:0 и вышли финал.

В середине первого тайма камера показала знаменитого легкоатлета Усейна Болта, который сосредоточенно наблюдал за ходом игры из ложи. Примечательно, что это произошло после того, как кто-то из футболистов совершил на поле спринтерский забег.

Кого поддерживал в этом матче самый быстрый в мире бегун, по этому кадру было трудно понять. Зато симпатии других звездных болельщиков были очевидны. Так, известный американский и французский киноактер Тимоти Шаламе был облачен в майку французской сборной, но это не помогло его соотечественникам победить в национальный праздник своей страны – День взятия Бастилии.

Очевидно также, что бывшие игроки сборной Испании Икер Касильяс, Карлес Пуйоль, Серхио Рамос и Хави, принесшие своей стране единственное пока золото мировых первенств в 2010 году, поддерживали своих соотечественников.

Кроме того, с трибуны за матчем наблюдал известный английский футболист Дэвид Бэкхем.