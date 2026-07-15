СМИ назвали следующего главного тренера сборной Франции по футболу

В январе Дешам объявил, что покинет пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года. Он возглавлял команду с 2012 года, под руководством 57-летнего специалиста французы стали чемпионами мира (2018), серебряными призерами мирового (2022) и европейского (2016) первенств.

Зидану 54 года. Француз дважды возглавлял "Реал" (2016-2018, 2019-2021), выиграв три Лиги чемпионов, а также по два раза победил в чемпионате и Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Будучи игроком, Зидан в составе сборной Франции стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000), выиграл серебро мирового первенства (2006) и бронзу - континентального турнира (1996).