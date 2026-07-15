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СМИ назвали следующего главного тренера сборной Франции по футболу - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
00:39 15.07.2026 (обновлено: 00:48 15.07.2026)
СМИ назвали следующего главного тренера сборной Франции по футболу

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу после ЧМ

© Фото : Пресс-служба УЕФАЗинедин Зидан
Зинедин Зидан - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Зинедин Зидан. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Зинедин Зидан станет следующим главным тренером сборной Франции по футболу, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.
Во вторник сборная Франции проиграла испанцам (0:2) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Команде предстоит провести 18 июля матч за третье место, который станет последним под руководством Дидье Дешама.
В январе Дешам объявил, что покинет пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года. Он возглавлял команду с 2012 года, под руководством 57-летнего специалиста французы стали чемпионами мира (2018), серебряными призерами мирового (2022) и европейского (2016) первенств.
Зидану 54 года. Француз дважды возглавлял "Реал" (2016-2018, 2019-2021), выиграв три Лиги чемпионов, а также по два раза победил в чемпионате и Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Будучи игроком, Зидан в составе сборной Франции стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000), выиграл серебро мирового первенства (2006) и бронзу - континентального турнира (1996).
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