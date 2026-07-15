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Жирков отметил, что уход Сперцяна плохо скажется на уровне РПЛ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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12:29 15.07.2026 (обновлено: 13:03 15.07.2026)
Жирков отметил, что уход Сперцяна плохо скажется на уровне РПЛ

Жирков: уход Сперцяна плохо скажется на уровне РПЛ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЮрий Жирков
Юрий Жирков - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Жирков считает, что уход игроков уровня Эдуарда Сперцяна из РПЛ негативно скажется на уровне чемпионата.
  • Он отметил, что важно, какие игроки заменят ушедших из клубов РПЛ.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что уход игроков уровня Эдуарда Сперцяна из Российской премьер-лиги (РПЛ) негативно скажется на уровне чемпионата.
В начале июля стало известно, что 26-летний Сперцян покинул "Краснодар" и подписал контракт с "Аль-Ахли". Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что "быки" согласовали переход Сперцяна в саудовскую команду за 25 млн долларов. Россиянин в субботу дебютировал в составе "Аль-Ахли" в товарищеском матче с командой региональной лиги Австрии "Пинцгау Заальфельден" и отметился голом.
"Некоторые игроки покидают нашу лигу. Тот же Сперцян ушел из "Краснодара". Это все плохо скажется на уровне РПЛ. Сейчас важно, какие игроки заменят ушедших из клубов нашего чемпионата. Например, Оздоев вернулся в Россию, он усилит "Краснодар". У "Зенита" вроде как возвращаются игроки из аренд. Посмотрим, как все сложится", - сказал Жирков.
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ФутболСпортРоссияАвстрияЮрий ЖирковКраснодарЭдуард СперцянАль-Ахли (Каир)ЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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