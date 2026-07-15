Жирков отметил, что уход Сперцяна плохо скажется на уровне РПЛ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что уход игроков уровня Эдуарда Сперцяна из Российской премьер-лиги (РПЛ) негативно скажется на уровне чемпионата.

"Некоторые игроки покидают нашу лигу. Тот же Сперцян ушел из "Краснодара". Это все плохо скажется на уровне РПЛ. Сейчас важно, какие игроки заменят ушедших из клубов нашего чемпионата. Например, Оздоев вернулся в Россию, он усилит "Краснодар". У "Зенита" вроде как возвращаются игроки из аренд. Посмотрим, как все сложится", - сказал Жирков.