Кумпилов оценил темпы уборки озимых зерновых в Гиагинском районе Адыгеи

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил Гиагинский район, где побывал на полях ООО "Краснодарагроальянс", а также оценил темпы уборки озимых зерновых, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Адыгее продолжается уборочная кампания текущего года. Все хозяйства республики приступили к обмолоту озимой пшеницы.

В поездке также приняли участие министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов, участник президентской программы "Время Героев" Сергей Ковалев, глава Гиагинского района Сергей Кондратенко.

Как пояснил руководитель агрохозяйства Алексей Дубовик, вся посевная площадь ООО "Краснодарагроальянс" под урожай 2026 года составляет 6064 гектара. В этом году посевная проходила в непростых условиях из-за переувлажнения почвы и градобоя. Сейчас работы идут в усиленном режиме, чтобы нарастить темпы и максимально сохранить урожай. В уборке задействовано 9 комбайнов и 11 автомобилей по перевозке зерна.

В настоящее время урожайность озимой пшеницы в ООО "Краснодарагроальянс" составляет 49 центнеров с гектара – это выше, чем в среднем по Гиагинскому району (47,8 центнера с гектара) и по республике (44,5 центнера с гектара). По словам специалистов регионального Минсельхоза, такой показатель свидетельствует о грамотном ведении агробизнеса, использовании современных агротехнологий. Вся площадь озимых зерновых посеяна оригинальными и элитными семенами. Кроме того, в прошлом году предприятие в три раза увеличило площадь орошаемых земель – с 195 гектаров до 766,9 гектара. При этом ООО "Краснодарагроальянс" активно пользуется мерами господдержки. Также компания в 2024 году занялась садоводством. В селе Сергеевском был заложен сад на площади 75 гектаров, этой осенью его планируют увеличить еще на 24 гектара. Там же будет построено фруктохранилище мощностью 5 тысяч тонн продукции. Для орошения сада компания намерена получить субсидию.

Глава республики поручил руководству профильного министерства и администрации муниципалитета продолжить работу по информированию сельхозпроизводителей о существующих мерах господдержки, сопровождать аграриев при оформлении заявок. Также на повестке дня – содействие в обеспечении топливом аграриев. Эти вопросы в республике решаются совместно с Минсельхозом России и компанией "Лукойл".

"Сельское хозяйство – одна из приоритетных отраслей экономики региона. И развитию агропромышленного комплекса республики мы уделяем самое пристальное внимание, выполняя задачу президента РФ Владимира Путина по обеспечению продовольственной безопасности страны. Сейчас усилия как самих аграриев, так и органов власти направлены на проведение уборочной страды без сбоев и с максимальным сохранением урожая. Со своей стороны будем и дальше поддерживать сельхозпроизводителей, предоставлять широкую линейку помощи в рамках госпрограмм, партийных проектов "Единой России" и нацпроектов", – прокомментировал Кумпилов.