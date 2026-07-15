Гросси осудил удар, при котором погиб главный инженер ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор МАГАТЭ Гросси осудил удар, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС.
ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС, говорится в заявлении Агентства.
"Генеральный директор Рафаэль Гросси осудил этот инцидент", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в среду сообщил, что днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев.
Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18