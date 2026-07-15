Гросси осудил удар, при котором погиб главный инженер ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор МАГАТЭ Гросси осудил удар, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС.

ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС, говорится в заявлении Агентства.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в среду сообщил, что днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев.