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Сотрудники ЗАЭС работают в чрезвычайно сложных условиях, заявил Гросси - РИА Новости, 15.07.2026
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20:23 15.07.2026
Сотрудники ЗАЭС работают в чрезвычайно сложных условиях, заявил Гросси

Глава МАГАТЭ заявил о чрезвычайно сложных условиях работы сотрудников ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники Запорожской АЭС работают в чрезвычайно сложных условиях, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
  • Он призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов, чтобы избежать риска ядерной аварии.
ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники Запорожской АЭС (ЗАЭС) работают в чрезвычайно сложных условиях, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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"Сотрудники Запорожской атомной электростанции продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях. Военная активность в Энергодаре может усиливать давление, с которым сталкиваются они и их семьи", - отметил Гросси. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.

Он подчеркнул, что это имеет прямое отношение к ядерной безопасности и Семи незаменимым компонентам МАГАТЭ, согласно которым эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности и принимать решения без неправомерного давления.
Глава Агентства призвал "к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов, чтобы избежать любого риска ядерной аварии".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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