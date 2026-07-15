Сотрудники ЗАЭС работают в чрезвычайно сложных условиях, заявил Гросси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники Запорожской АЭС работают в чрезвычайно сложных условиях, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
- Он призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов, чтобы избежать риска ядерной аварии.
ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники Запорожской АЭС (ЗАЭС) работают в чрезвычайно сложных условиях, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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"Сотрудники Запорожской атомной электростанции продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях. Военная активность в Энергодаре может усиливать давление, с которым сталкиваются они и их семьи", - отметил Гросси. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.
Он подчеркнул, что это имеет прямое отношение к ядерной безопасности и Семи незаменимым компонентам МАГАТЭ, согласно которым эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности и принимать решения без неправомерного давления.
Глава Агентства призвал "к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов, чтобы избежать любого риска ядерной аварии".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.