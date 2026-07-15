Сотрудники ЗАЭС работают в чрезвычайно сложных условиях, заявил Гросси

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"Сотрудники Запорожской атомной электростанции продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях. Военная активность в Энергодаре может усиливать давление, с которым сталкиваются они и их семьи", - отметил Гросси. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.