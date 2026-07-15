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В Волгограде автомобиль врезался в остановку - РИА Новости, 15.07.2026
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16:37 15.07.2026 (обновлено: 16:42 15.07.2026)
В Волгограде автомобиль врезался в остановку

В Волгограде автомобиль врезался в остановку, пострадал водитель

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иномарка влетела в остановку в Волгограде.
  • Пострадал водитель автомобиля Subaru, которому оказали помощь на месте.
ВОЛГОГРАД, 15 июл – РИА Новости. Иномарка влетела в остановку в Волгограде, пострадал водитель, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
"Предварительно, Chevrolet при выполнении маневра поворота налево не представил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной Subaru. От удара Subaru продолжила движение и наехала на остановку. В результате ДТП пострадал водитель Subaru", - сообщили в региональном главке полиции.
По данным областного комитета здравоохранения, пострадавшему оказана помощь на месте.
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