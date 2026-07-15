В Волгограде автомобиль врезался в остановку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иномарка влетела в остановку в Волгограде.
- Пострадал водитель автомобиля Subaru, которому оказали помощь на месте.
ВОЛГОГРАД, 15 июл – РИА Новости. Иномарка влетела в остановку в Волгограде, пострадал водитель, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
"Предварительно, Chevrolet при выполнении маневра поворота налево не представил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной Subaru. От удара Subaru продолжила движение и наехала на остановку. В результате ДТП пострадал водитель Subaru", - сообщили в региональном главке полиции.
По данным областного комитета здравоохранения, пострадавшему оказана помощь на месте.
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