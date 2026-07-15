Краткий пересказ от РИА ИИ Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске российских сборных до соревнований во всех дисциплинах и о восстановлении рейтинга команд.

Николай Патрушев заявил, что Россия будет готова на самом высоком уровне проводить международные турниры по волейболу, в том числе чемпионат мира, если вновь получит такое право.

В 2022 году в России должен был пройти чемпионат мира по волейболу среди мужчин, но под давлением Запада он не состоялся.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия будет готова на самом высоком уровне проводить международные турниры по волейболу, в том числе чемпионат мира, если вновь получит такое право, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев.

На минувшей неделе Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске российских сборных до соревнований во всех дисциплинах и о восстановлении рейтинга команд. Решение FIVB было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).

"Но речь не только об участии наших волейболистов в турнирах за рубежом. Мы с удовольствием будем готовы принять международные соревнования по волейболу в России", - сказал Патрушев.

России предстояло провести в 2022 году чемпионат мира по волейболу среди мужчин, который, как считали специалисты, должен был стать лучшим в истории, добавил Патрушев.

"Специально к турниру готовились современные волейбольные арены по всей стране – а в Кемерове, например, так и вовсе арена строилась с нуля", - отметил Патрушев.

Но под давлением Запада тот чемпионат в России не состоялся, добавил он.

"И если нашей стране вновь дадут право проводить волейбольные чемпионаты разных уровней, мы сделаем это на самом высоком уровне", - подчеркнул он.

По мнению Патрушева, сейчас как никогда актуальны слова основателя международного олимпийского движения Пьера де Кубертена: "О спорт, ты - мир!"

"Политики за рубежом все чаще забывают принципы спортивного движения, оказывают совершенно неприкрытое давление как на спортивных чиновников, так и на самих спортсменов. Это абсолютно неприемлемо. Политика не должна касаться состязаний. Спортсменам не нужны санкции, их задача - честная борьба только на площадке", - подчеркнул Патрушев.