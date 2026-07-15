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В России выразили готовность принимать международные турниры по волейболу - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Волейбол
 
11:52 15.07.2026 (обновлено: 12:09 15.07.2026)
В России выразили готовность принимать международные турниры по волейболу

Патрушев: Россия будет готова принять чемпионат мира по волейболу

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСборная России по волейболу
Сборная России по волейболу - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сборная России по волейболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске российских сборных до соревнований во всех дисциплинах и о восстановлении рейтинга команд.
  • Николай Патрушев заявил, что Россия будет готова на самом высоком уровне проводить международные турниры по волейболу, в том числе чемпионат мира, если вновь получит такое право.
  • В 2022 году в России должен был пройти чемпионат мира по волейболу среди мужчин, но под давлением Запада он не состоялся.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия будет готова на самом высоком уровне проводить международные турниры по волейболу, в том числе чемпионат мира, если вновь получит такое право, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев.
На минувшей неделе Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске российских сборных до соревнований во всех дисциплинах и о восстановлении рейтинга команд. Решение FIVB было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).
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"Но речь не только об участии наших волейболистов в турнирах за рубежом. Мы с удовольствием будем готовы принять международные соревнования по волейболу в России", - сказал Патрушев.
России предстояло провести в 2022 году чемпионат мира по волейболу среди мужчин, который, как считали специалисты, должен был стать лучшим в истории, добавил Патрушев.
"Специально к турниру готовились современные волейбольные арены по всей стране – а в Кемерове, например, так и вовсе арена строилась с нуля", - отметил Патрушев.
Но под давлением Запада тот чемпионат в России не состоялся, добавил он.
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"И если нашей стране вновь дадут право проводить волейбольные чемпионаты разных уровней, мы сделаем это на самом высоком уровне", - подчеркнул он.
По мнению Патрушева, сейчас как никогда актуальны слова основателя международного олимпийского движения Пьера де Кубертена: "О спорт, ты - мир!"
"Политики за рубежом все чаще забывают принципы спортивного движения, оказывают совершенно неприкрытое давление как на спортивных чиновников, так и на самих спортсменов. Это абсолютно неприемлемо. Политика не должна касаться состязаний. Спортсменам не нужны санкции, их задача - честная борьба только на площадке", - подчеркнул Патрушев.
Полностью интервью с Николаем Патрушевым читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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ВолейболРоссияКемеровоНиколай ПатрушевПьер де КубертенМеждународная федерация волейбола (FIVB)Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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