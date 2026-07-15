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Российские военные обнаружили в расчете ВСУ женщину-оператора Mavic - РИА Новости, 15.07.2026
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Российские военные обнаружили в расчете ВСУ женщину-оператора Mavic

Российские военные обнаружили в расчете ВСУ женщину-оператора Mavic и уничтожили

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные в Днепропетровской области обнаружили и уничтожили расчет операторов беспилотников ВСУ.
  • В составе расчета операторов беспилотника Mavic находилась женщина.
ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Российские военные в Днепропетровской области обнаружили и уничтожили расчет операторов беспилотников ВСУ, в составе которого находилась женщина, рассказал РИА Новости командир расчета беспилотных систем группировки войск "Центр" Антон Зайцев.
По его словам, во время выполнения боевой задачи разведывательные средства выявили расчет операторов беспилотника Mavic, готовившийся к работе.
"На данной задаче обнаружили расчет Mavic противника. Во время наблюдения увидели, что с антенной работала женщина. Противник не имеет пола, цель была поражена, расчет уничтожен полностью", — рассказал Зайцев.
Он уточнил, что лично смог отчетливо рассмотреть только одну женщину, тогда как остальных участников расчета идентифицировать не удалось.
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