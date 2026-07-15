Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные в Днепропетровской области обнаружили и уничтожили расчет операторов беспилотников ВСУ.

В составе расчета операторов беспилотника Mavic находилась женщина.

ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Российские военные в Днепропетровской области обнаружили и уничтожили расчет операторов беспилотников ВСУ, в составе которого находилась женщина, рассказал РИА Новости командир расчета беспилотных систем группировки войск "Центр" Антон Зайцев.

По его словам, во время выполнения боевой задачи разведывательные средства выявили расчет операторов беспилотника Mavic, готовившийся к работе.

"На данной задаче обнаружили расчет Mavic противника. Во время наблюдения увидели, что с антенной работала женщина. Противник не имеет пола, цель была поражена, расчет уничтожен полностью", — рассказал Зайцев.