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Вильярруэль назвала англичан пиратами-узурпаторами перед полуфиналом ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Вильярруэль назвала англичан пиратами-узурпаторами перед полуфиналом ЧМ

Вильярруэль назвала англичан пиратами-узурпаторами перед матчем 1/2 финала ЧМ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль назвала англичан «пиратами-узурпаторами» перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Полуфинал между сборными Англии и Аргентины пройдет в Атланте.
  • Победитель противостояния Англия — Аргентина сыграет с испанцами в финале, который пройдет в Нью-Йорке 19 июля.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль назвала англичан "пиратами-узурпаторами" перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу 2026 года, подчеркнув, что эта встреча имеет особое значение и не является просто очередной игрой.
Матч 1/2 финала мирового первенства в США, Канаде и Мексике между сборными Англии и Аргентины пройдет в среду в Атланте. В 1982 году между странами состоялась война за владение Мальвинскими (Фолклендскими) островами, которая закончилась поражением Буэнос-Айреса. Ранее аргентинским болельщикам запретили проходить на стадион с "флагом, футболкой, баннером или чем-либо еще, содержащим послание политического или расистского характера". Также количество сотрудников безопасности будет увеличено до 1600 во время проведения игры.
"Мы сыграем против пиратов-узурпаторов, которые захватили наши земли. Это будет не просто очередной матч. Я не собираюсь быть политкорректной или безучастной: игры против англичан - это всегда нечто большее. Это Мальвинские острова, это Диего (Марадона), это последний чемпионат мира для Лео (Месси) и возможность дать отпор тем, кто считает эти земли своими. Вперед, Аргентина! Мы будем требовать вернуть то, что принадлежит нам, до последнего вздоха", - написала Вильярруэль на странице в соцсети X.
В финале победитель противостояния Англия - Аргентина сыграет с испанцами. Матч за титул чемпионата мира пройдет в Нью-Йорке 19 июля.
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