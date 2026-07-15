Вильярруэль назвала англичан пиратами-узурпаторами перед полуфиналом ЧМ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль назвала англичан "пиратами-узурпаторами" перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу 2026 года, подчеркнув, что эта встреча имеет особое значение и не является просто очередной игрой.