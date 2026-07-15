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Васильев назвал "детской отговоркой" разговоры о допинг-контроле россиян - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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19:07 15.07.2026 (обновлено: 19:40 15.07.2026)
Васильев назвал "детской отговоркой" разговоры о допинг-контроле россиян

Васильев назвал сложности с допуском россиян из-за допинг-контроля отговоркой

© Фото : Федерация биатлона Санкт-ПетербургаДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Федерация биатлона Санкт-Петербурга
Дмитрий Васильев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Васильев заявил, что разговоры о невозможности оперативно вернуть российских спортсменов в международные соревнования из-за допинг-контроля являются попыткой затянуть процесс.
  • По словам Васильева, российские спортсмены будут обслуживаться другой лабораторией, аккредитованной WADA, и это уже согласовано.
  • Олимпийский чемпион подчеркнул, что причина отстранения российских спортсменов не связана с допингом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что разговоры о невозможности оперативно вернуть российских спортсменов в международные соревнования из-за необходимости заново выстраивать систему допинг-контроля являются лишь попыткой затянуть процесс.
Ранее генеральный директор Немецкого лыжного союза Штефан Шварцбах заявил BR24 Sport, что возвращение российских спортсменов осложняется необходимостью заново интегрировать их в международную антидопинговую систему.
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"Это какая-то детская отговорка. Известно, что сейчас наши спортсмены будут обслуживаться совершенно другой лабораторией, аккредитованной WADA. Не самой лабораторией WADA, а ее представителями. Это уже согласовано. Здесь РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) вообще ни при чем. Это просто обыкновенная отговорка. В противном случае нас вообще ни на какие международные соревнования не допустили бы. Но все уже оговорено: дали время на то, чтобы сертифицировать РУСАДА, а временно наших спортсменов будет обслуживать другая организация", - сказал Васильев.
Олимпийский чемпион подчеркнул, что причина отстранения российских спортсменов не связана с допингом. "Вообще-то нас отстранили совершенно по другим причинам. Абсолютно по другим. Поэтому не надо передергивать информацию и сразу переводить разговор на допинг", - заявил он.
По мнению собеседника агентства, подобные заявления являются попыткой найти новые основания для сохранения ограничений. "Когда сказать уже нечего, а Международный олимпийский комитет уже признал, что российских спортсменов нужно возвращать, они все пытаются найти какой-то повод, чтобы этого не делать. Это обычная детская отговорка", - добавил Васильев.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов.
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СпортВсемирное антидопинговое агентство (WADA)РУСАДАМеждународный олимпийский комитет (МОК)Дмитрий Васильев
 
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