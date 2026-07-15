Васильев назвал "детской отговоркой" разговоры о допинг-контроле россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Васильев заявил, что разговоры о невозможности оперативно вернуть российских спортсменов в международные соревнования из-за допинг-контроля являются попыткой затянуть процесс.

По словам Васильева, российские спортсмены будут обслуживаться другой лабораторией, аккредитованной WADA, и это уже согласовано.

Олимпийский чемпион подчеркнул, что причина отстранения российских спортсменов не связана с допингом.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что разговоры о невозможности оперативно вернуть российских спортсменов в международные соревнования из-за необходимости заново выстраивать систему допинг-контроля являются лишь попыткой затянуть процесс.

Ранее генеральный директор Немецкого лыжного союза Штефан Шварцбах заявил BR24 Sport, что возвращение российских спортсменов осложняется необходимостью заново интегрировать их в международную антидопинговую систему.

"Это какая-то детская отговорка. Известно, что сейчас наши спортсмены будут обслуживаться совершенно другой лабораторией, аккредитованной WADA . Не самой лабораторией WADA, а ее представителями. Это уже согласовано. Здесь РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) вообще ни при чем. Это просто обыкновенная отговорка. В противном случае нас вообще ни на какие международные соревнования не допустили бы. Но все уже оговорено: дали время на то, чтобы сертифицировать РУСАДА, а временно наших спортсменов будет обслуживать другая организация", - сказал Васильев.

Олимпийский чемпион подчеркнул, что причина отстранения российских спортсменов не связана с допингом. "Вообще-то нас отстранили совершенно по другим причинам. Абсолютно по другим. Поэтому не надо передергивать информацию и сразу переводить разговор на допинг", - заявил он.

По мнению собеседника агентства, подобные заявления являются попыткой найти новые основания для сохранения ограничений. "Когда сказать уже нечего, а Международный олимпийский комитет уже признал, что российских спортсменов нужно возвращать, они все пытаются найти какой-то повод, чтобы этого не делать. Это обычная детская отговорка", - добавил Васильев.