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Васильев прокомментировал позицию МОК по России - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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14:07 15.07.2026 (обновлено: 14:11 15.07.2026)
Васильев прокомментировал позицию МОК по России

Васильев: МОК и Ковентри не изменят позицию по защите интересов всех атлетов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Дмитрий Васильев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
  • Руководство МИД Евросоюза осудило решение МОК.
  • Дмитрий Васильев заявил, что МОК и Кирсти Ковентри не изменят свою позицию по защите интересов всех атлетов.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Международный олимпийский комитет (МОК) и президент организации Кирсти Ковентри не изменят свою позицию по защите интересов всех атлетов после явной агрессии со стороны руководства МИД Евросоюза и выдержат линию на невмешательство политики в спорт, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. В понедельник глава дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что руководители МИД Евросоюза осудили решение МОК.
"Давайте не будем забывать о том, что страны Западной Европы – это только небольшая часть голосов в Международном олимпийском комитете. И есть огромное количество стран в других регионах мира, имеющих альтернативную точку зрения. И если страны Запада выступают против, то, значит, МОК и президент организации Кирсти Ковентри находятся на правильном пути в деле защиты интересов спортсменов", - сказал Васильев.
"И отступления от своей позиции у нее не будет. Потому что это сразу приведет к подрыву репутации Ковентри. Но видно, что она системный человек и последовательна в своих действиях. Я думаю, что у нее все несколько раз было просчитано и такие возмущения для нее абсолютно ожидаемы. Но это не те страны, которые определяют общую политику международного олимпийского движения", - подчеркнул собеседник агентства.
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СпортКовентриКайя КалласМеждународный олимпийский комитет (МОК)ЕвросоюзКирсти КовентриДмитрий Васильев
 
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