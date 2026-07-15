Васильев прокомментировал позицию МОК по России

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Международный олимпийский комитет (МОК) и президент организации Кирсти Ковентри не изменят свою позицию по защите интересов всех атлетов после явной агрессии со стороны руководства МИД Евросоюза и выдержат линию на невмешательство политики в спорт, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Давайте не будем забывать о том, что страны Западной Европы – это только небольшая часть голосов в Международном олимпийском комитете. И есть огромное количество стран в других регионах мира, имеющих альтернативную точку зрения. И если страны Запада выступают против, то, значит, МОК и президент организации Кирсти Ковентри находятся на правильном пути в деле защиты интересов спортсменов", - сказал Васильев.

"И отступления от своей позиции у нее не будет. Потому что это сразу приведет к подрыву репутации Ковентри. Но видно, что она системный человек и последовательна в своих действиях. Я думаю, что у нее все несколько раз было просчитано и такие возмущения для нее абсолютно ожидаемы. Но это не те страны, которые определяют общую политику международного олимпийского движения", - подчеркнул собеседник агентства.