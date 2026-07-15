"Напоминаю, что ни один европеец не голосовал за Урсулу", — указала @SoCalSister22.

"Позор. Используете войну, где украинцы каждый день гибнут ради отмывки налогов европейцев и расширения индустрии, где наживается ваш сынок, — возмутился @KwintenT. — Может ли человек быть еще больше нравственно мерзким?"