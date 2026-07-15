Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина меняет ход конфликта.
- Пользователи соцсети X раскритиковали ее за такое заявление.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина меняет ход конфликта.
«
"Напоминаю, что ни один европеец не голосовал за Урсулу", — указала @SoCalSister22.
"Позор. Используете войну, где украинцы каждый день гибнут ради отмывки налогов европейцев и расширения индустрии, где наживается ваш сынок, — возмутился @KwintenT. — Может ли человек быть еще больше нравственно мерзким?"
"Ваше место — в тюрьме. Вы предатель и разжигатель войны. Грядет день, когда Россия вам ответит по заслугам", — написал @OhanaMemberD.
«
"Лучше никогда не возвращайтесь. Прошу, оставайтесь там", — подытожил @Mauea127749.
В среду фон дер Ляйен прибыла в Киев, анонсировав новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.