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"Россия ответит". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали переполох в Сети - РИА Новости, 15.07.2026
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11:28 15.07.2026 (обновлено: 17:06 15.07.2026)

"Россия ответит". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали переполох в Сети

© Ursula von der Leyen/XПрибытие Урсулы фон дер Ляйен в Киев. 15 июля 2026 года
Прибытие Урсулы фон дер Ляйен в Киев. 15 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Ursula von der Leyen/X
Прибытие Урсулы фон дер Ляйен в Киев. 15 июля 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина меняет ход конфликта.
  • Пользователи соцсети X раскритиковали ее за такое заявление.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина меняет ход конфликта.
«
"Напоминаю, что ни один европеец не голосовал за Урсулу", — указала @SoCalSister22.
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"Позор. Используете войну, где украинцы каждый день гибнут ради отмывки налогов европейцев и расширения индустрии, где наживается ваш сынок, — возмутился @KwintenT. — Может ли человек быть еще больше нравственно мерзким?"
"Ваше место — в тюрьме. Вы предатель и разжигатель войны. Грядет день, когда Россия вам ответит по заслугам", — написал @OhanaMemberD.
«

"Лучше никогда не возвращайтесь. Прошу, оставайтесь там", — подытожил @Mauea127749.

В среду фон дер Ляйен прибыла в Киев, анонсировав новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.
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