Трусова, Игнатов и Кондратюк выступят на ледовом шоу в Китае

Ранее Трусова объявила о возобновлении спортивной карьеры после перерыва. Фигуристка была включена в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27. Сама 22-летняя спортсменка заявила, что вошла в полноценный тренировочный режим после родов.