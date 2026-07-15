Трусова, Игнатов и Кондратюк выступят на ледовом шоу в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александра Трусова и еще семь российских фигуристов выступят на ледовом шоу Magic On Ice в Пекине.
- Шоу пройдет с 7 по 9 августа, в нем также примут участие Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Мария Захарова, пары Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) и еще семь российских фигуристов выступят на ледовом шоу Magic On Ice в Пекине, следует из афиши мероприятия, опубликованной в Telegram-канале fkdacha.
Шоу пройдет с 7 по 9 августа. Помимо Трусовой, в нем выступят Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Мария Захарова, а также пары Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.
Ранее Трусова объявила о возобновлении спортивной карьеры после перерыва. Фигуристка была включена в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27. Сама 22-летняя спортсменка заявила, что вошла в полноценный тренировочный режим после родов.