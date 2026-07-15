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Трамп посетовал, что США с трудом находят иранские цели в Ормузском проливе - РИА Новости, 15.07.2026
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02:11 15.07.2026 (обновлено: 07:24 15.07.2026)
Трамп посетовал, что США с трудом находят иранские цели в Ормузском проливе

Трамп: США сложно выявлять иранские объекты вдоль побережья Ормуза

© REUTERS / Umit BektasПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп признался, что США с трудом обнаруживают иранские цели вдоль побережья Ормузского пролива.
  • Он заявил, что не настроен на переговоры с Тегераном и что удары по Ирану продолжатся до его личного распоряжения об их остановке.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США с трудом обнаруживают иранские цели вдоль побережья Ормузского пролива, об этом в интервью Fox News Трею Йингсту признался американский лидер Дональд Трамп.
«
"Знаете, если вы взглянете на Ормузский пролив, именно сейчас, когда мы ищем, нам становится трудно определить, где у них что-нибудь есть", – посетовал он.
Когда Трампа спросили, можно ли говорить о возобновлении войны между США и Ираном, он ответил, что это можно трактовать как угодно.
Президент США также заявил, что на данный момент не настроен на переговоры с Тегераном, и предположил, что от Ирана "ничего не останется", если не будет заключена сделка. Хозяин Белого дома добавил, что удары по ИРИ продолжатся, пока он лично не отдаст приказ их остановить.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду в Ормузе, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
США оставили напоследок удары по иранской энергетике, заявил Трамп
01:58
 
В миреСШАОрмузский проливИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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