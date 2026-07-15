Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп признался, что США с трудом обнаруживают иранские цели вдоль побережья Ормузского пролива.

Он заявил, что не настроен на переговоры с Тегераном и что удары по Ирану продолжатся до его личного распоряжения об их остановке.

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США с трудом обнаруживают иранские цели вдоль побережья Ормузского пролива, об этом в интервью США с трудом обнаруживают иранские цели вдоль побережья Ормузского пролива, об этом в интервью Fox News Трею Йингсту признался американский лидер Дональд Трамп.

« "Знаете, если вы взглянете на Ормузский пролив , именно сейчас, когда мы ищем, нам становится трудно определить, где у них что-нибудь есть", – посетовал он.

Когда Трампа спросили, можно ли говорить о возобновлении войны между США и Ираном, он ответил, что это можно трактовать как угодно.

Президент США также заявил, что на данный момент не настроен на переговоры с Тегераном, и предположил, что от Ирана "ничего не останется", если не будет заключена сделка. Хозяин Белого дома добавил, что удары по ИРИ продолжатся, пока он лично не отдаст приказ их остановить.

Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду в Ормузе, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.