Мосгорсуд отклонил жалобу миллиардера Трабера на арест

Краткий пересказ от РИА ИИ Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу миллиардера Ильи Трабера на арест по делу об убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году.

Трабер останется в СИЗО до 17 августа.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу миллиардера Ильи Трабера на арест по делу об убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, передает корреспондент РИА Новости.

Заседание прошло в закрытом режиме, на этом настаивала защита для неразглашения приобщенных медицинских документов.

"Оставить постановление Басманного районного суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Таким образом, миллиардер останется в СИЗО до 17 августа.

Трабер был задержан в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).

Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.