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Мосгорсуд отклонил жалобу миллиардера Трабера на арест - РИА Новости, 15.07.2026
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12:25 15.07.2026 (обновлено: 12:27 15.07.2026)
Мосгорсуд отклонил жалобу миллиардера Трабера на арест

Мосгорсуд отклонил жалобу миллиардера Трабера на арест по делу об убийстве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу миллиардера Ильи Трабера на арест по делу об убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году.
  • Трабер останется в СИЗО до 17 августа.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу миллиардера Ильи Трабера на арест по делу об убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание прошло в закрытом режиме, на этом настаивала защита для неразглашения приобщенных медицинских документов.
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"Оставить постановление Басманного районного суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Таким образом, миллиардер останется в СИЗО до 17 августа.
Трабер был задержан в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).
Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.
Также Басманный суд Москвы арестовал в июне партнера Трабера Владимира Даниленко и двух предполагаемых исполнителей.
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