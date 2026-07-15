Мосгорсуд отклонил жалобу миллиардера Трабера на арест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу миллиардера Ильи Трабера на арест по делу об убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году.
- Трабер останется в СИЗО до 17 августа.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу миллиардера Ильи Трабера на арест по делу об убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание прошло в закрытом режиме, на этом настаивала защита для неразглашения приобщенных медицинских документов.
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"Оставить постановление Басманного районного суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Таким образом, миллиардер останется в СИЗО до 17 августа.
Трабер был задержан в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).
Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.
Также Басманный суд Москвы арестовал в июне партнера Трабера Владимира Даниленко и двух предполагаемых исполнителей.