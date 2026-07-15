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Переданные Казахстану тигры успешно осваиваются на новой территории - РИА Новости, 15.07.2026
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18:50 15.07.2026
Переданные Казахстану тигры успешно осваиваются на новой территории

РИА Новости: привезенные из РФ амурские тигры успешно осваиваются в Казахстане

© Фото : Государственный природный резерват "Иле-Балхаш"Тигры, переданные Россией Казахстану
Тигры, переданные Россией Казахстану - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Государственный природный резерват "Иле-Балхаш"
Тигры, переданные Россией Казахстану
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия передала Казахстану четырех амурских тигров в рамках программы восстановления их популяции.
  • Тигров доставили в резерват «Иле-Балхаш», где они успешно осваиваются.
  • У тигров не проявилось скрытых травм или болезней.
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Четыре амурских тигра, которых Россия передала Казахстану, успешно осваиваются на новой территории, у них не проявилось болезней или скрытых травм, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В мае Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала этой стране четырех амурских тигров. Их доставили в резерват "Иле-Балхаш". Президент России Владимир Путин на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым назвал проект примером партнерства в природоохранной сфере двух стран.
«
"Тигры успешно осваиваются. Самое главное, что у них не проявилось никаких скрытых травм или болезней. Считается, что если есть какое-то заболевание, травма, то в течение 30 дней это проявится. Но уже прошло достаточно времени и, к счастью, ничего не проявилось. Это говорит о том, что тигры были доставлены в нормальной физиологической форме, без повреждений и заболеваний", - сказал собеседник.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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