Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев считает спорными изменения в правилах футбола и подчеркивает, что футбол остается популярным благодаря своему консерватизму.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев признался РИА Новости, что считает очень спорными все изменения в правилах игры, подчеркнув, что футбол остается спортом номер один из-за своего консерватизма.

Российский футбольный союз (РФС) во вторник провел встречу для тренеров клубов Российской премьер-лиги (РПЛ ) и представителей СМИ, которая была посвящена изменениям в правилах игры. В ее рамках главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказал недовольство большим количеством изменений, а также тем фактом, что объяснение проводится непосредственно перед стартом сезона и у него будет мало времени для объяснения новых трактовок своим игрокам. Первый официальный матч сезона "красно-белые" проведут 18 июля - в этот день в Нижнем Новгороде состоится встреча за Суперкубок России против петербургского "Зенита".

"Я согласен с Карседо, который сказал, что слишком много изменений - это оказывает давление на игроков, тяжело сразу адаптироваться. Хотелось бы, чтобы тура три-четыре арбитраж больше был не карательным, а ознакомительным. Хочется, чтобы таким способом пытались футболистов подвести к пониманию новых правил и тому уровню единоборств, которые в этом году хотят проповедовать судьи", - сказал Талалаев.

"По мне, наш вид спорта считается номером один только из-за того, что в нем минимум изменений - он самый консервативный на сегодняшний день. Любые изменения, которые вводятся, для меня очень спорные. Hydration break? Вообще любые изменения", - отметил главный тренер "Балтики", комментируя обязательные паузы на водопой посреди таймов, которые используются на чемпионате мира.