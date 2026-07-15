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Талалаев выступил против изменений в правилах футбола - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
08:57 15.07.2026
Талалаев выступил против изменений в правилах футбола

Талалаев считает все изменения в правилах футбола спорными

© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)Андрей Талалаев
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)
Андрей Талалаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев считает спорными изменения в правилах футбола и подчеркивает, что футбол остается популярным благодаря своему консерватизму.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев признался РИА Новости, что считает очень спорными все изменения в правилах игры, подчеркнув, что футбол остается спортом номер один из-за своего консерватизма.
Российский футбольный союз (РФС) во вторник провел встречу для тренеров клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и представителей СМИ, которая была посвящена изменениям в правилах игры. В ее рамках главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказал недовольство большим количеством изменений, а также тем фактом, что объяснение проводится непосредственно перед стартом сезона и у него будет мало времени для объяснения новых трактовок своим игрокам. Первый официальный матч сезона "красно-белые" проведут 18 июля - в этот день в Нижнем Новгороде состоится встреча за Суперкубок России против петербургского "Зенита".
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"Я согласен с Карседо, который сказал, что слишком много изменений - это оказывает давление на игроков, тяжело сразу адаптироваться. Хотелось бы, чтобы тура три-четыре арбитраж больше был не карательным, а ознакомительным. Хочется, чтобы таким способом пытались футболистов подвести к пониманию новых правил и тому уровню единоборств, которые в этом году хотят проповедовать судьи", - сказал Талалаев.
"По мне, наш вид спорта считается номером один только из-за того, что в нем минимум изменений - он самый консервативный на сегодняшний день. Любые изменения, которые вводятся, для меня очень спорные. Hydration break? Вообще любые изменения", - отметил главный тренер "Балтики", комментируя обязательные паузы на водопой посреди таймов, которые используются на чемпионате мира.
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля. "Балтика" в этот день в Москве встретится с ЦСКА.
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