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В Швеции допустили возвращение российских лыжников под флагом - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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14:51 15.07.2026 (обновлено: 14:54 15.07.2026)
В Швеции допустили возвращение российских лыжников под флагом

Сванн: российские лыжники могут начать выступать с флагом уже в 2027 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоссийские лыжницы
Российские лыжницы - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шведский журналист Людвиг Сванн заявил, что российские лыжники могут вновь начать выступать под национальным флагом уже в 2027 году.
  • Он считает, что возвращение российских лыжников будет происходить постепенно: сначала допустят больше спортсменов, затем разрешат приезжать большему числу специалистов и представителей команд, и только потом Россия сможет выступать под своим флагом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российские лыжники могут вновь начать выступать под национальным флагом уже в 2027 году, однако возвращение будет происходить постепенно, заявил РИА Новости шведский журналист Людвиг Сванн.
Ранее член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и экс-глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что организация заранее обсуждала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов и на данный момент ответила отказом.
"Я не уверен, что FIS уже в следующем сезоне допустит полноценное возвращение России. Главная причина - сильная негативная реакция Швеции и ряда других стран. Думаю, процесс будет идти постепенно: сначала допустят больше российских лыжников, затем разрешат приезжать большему числу российских специалистов и представителей команд на соревнования. А уже потом, возможно, в следующем году, Россия снова сможет выступать как Россия. Это мой прогноз", - сказал Сванн.
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