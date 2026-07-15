В Швеции допустили возвращение российских лыжников под флагом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шведский журналист Людвиг Сванн заявил, что российские лыжники могут вновь начать выступать под национальным флагом уже в 2027 году.
- Он считает, что возвращение российских лыжников будет происходить постепенно: сначала допустят больше спортсменов, затем разрешат приезжать большему числу специалистов и представителей команд, и только потом Россия сможет выступать под своим флагом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российские лыжники могут вновь начать выступать под национальным флагом уже в 2027 году, однако возвращение будет происходить постепенно, заявил РИА Новости шведский журналист Людвиг Сванн.
Ранее член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и экс-глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что организация заранее обсуждала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов и на данный момент ответила отказом.
"Я не уверен, что FIS уже в следующем сезоне допустит полноценное возвращение России. Главная причина - сильная негативная реакция Швеции и ряда других стран. Думаю, процесс будет идти постепенно: сначала допустят больше российских лыжников, затем разрешат приезжать большему числу российских специалистов и представителей команд на соревнования. А уже потом, возможно, в следующем году, Россия снова сможет выступать как Россия. Это мой прогноз", - сказал Сванн.