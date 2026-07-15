В Швеции допустили возвращение российских лыжников под флагом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российские лыжники могут вновь начать выступать под национальным флагом уже в 2027 году, однако возвращение будет происходить постепенно, заявил РИА Новости шведский журналист Людвиг Сванн.

"Я не уверен, что FIS уже в следующем сезоне допустит полноценное возвращение России. Главная причина - сильная негативная реакция Швеции и ряда других стран. Думаю, процесс будет идти постепенно: сначала допустят больше российских лыжников, затем разрешат приезжать большему числу российских специалистов и представителей команд на соревнования. А уже потом, возможно, в следующем году, Россия снова сможет выступать как Россия. Это мой прогноз", - сказал Сванн.