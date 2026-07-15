Судьи-дебютанты могут получить назначения на первый тур РПЛ

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"У нас есть цели на предстоящий год, но разговоры ради разговоров никому не интересны. Знаю, что в медиа большая дискуссия о том, будет продлен контракт или нет. Но между мной и руководством Российского футбольного союза не было вопросов. Мы должны продолжать работать, развивать и продвигать молодых судей. Это будущее, они должны расти рядом с опытными судьями", - сказал Мажич после проведенного РФС брифинга департамента судейства и инспектирования для тренеров клубов РПЛ.