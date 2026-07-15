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Судьи-дебютанты могут получить назначения на первый тур РПЛ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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15:15 15.07.2026
Судьи-дебютанты могут получить назначения на первый тур РПЛ

В РФС заявили, что судьи-дебютанты могут получить назначения на первый тур РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖелтая карточка
Желтая карточка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судьи-дебютанты могут получить назначения на матчи первого тура нового сезона РПЛ.
  • В список судей на новый сезон РПЛ вошли четыре дебютанта: Матвей Заика, Данил Каширин, Данил Набока и Михаил Плиско.
  • Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Судьи, впервые попавшие в список арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ), могут получить назначения на матчи первого тура нового сезона чемпионата России, заявил РИА Новости глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.
Ранее РФС опубликовал список судей на новый сезон РПЛ. В него вошли четыре дебютанта - 24-летний Матвей Заика, 30-летний Данил Каширин, 26-летний Данил Набока и 31-летний Михаил Плиско.
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"У нас есть цели на предстоящий год, но разговоры ради разговоров никому не интересны. Знаю, что в медиа большая дискуссия о том, будет продлен контракт или нет. Но между мной и руководством Российского футбольного союза не было вопросов. Мы должны продолжать работать, развивать и продвигать молодых судей. Это будущее, они должны расти рядом с опытными судьями", - сказал Мажич после проведенного РФС брифинга департамента судейства и инспектирования для тренеров клубов РПЛ.
"Мы продолжим давать назначения на большие матчи молодым судьям. У нас есть группа молодых арбитров, которые поднялись в Первую лигу, и один из них, 24-летний Владислав Харитонов, сразу получил матч "Урал" - "Торпедо". Молодые судьи из основного списка могут получить назначения сразу в первом туре РПЛ", - отметил собеседник агентства.
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля. В этот день ЦСКА в Москве примет калининградскую "Балтику".
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