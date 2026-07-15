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Суд дал петербурженке 17 лет тюрьмы за изготовление наркотиков - РИА Новости, 15.07.2026
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17:34 15.07.2026
Суд дал петербурженке 17 лет тюрьмы за изготовление наркотиков

Суд дал петербурженке 17 лет колонии за изготовление мефедрона

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Санкт-Петербурга приговорили к 17 годам колонии за производство более 75 килограммов мефедрона.
  • Подсудимая незаконно производила наркотики в оборудованной лаборатории в Истринском муниципальном округе.
  • Женщина признана виновной по статьям о незаконном производстве наркотических средств и хранении прекурсоров.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 17 годам колонии жительницу Санкт-Петербурга за производство более 75 килограммов мефедрона и хранение 1,1 тонны прекурсоров для изготовления наркотиков в Истринском муниципальном округе, сообщает прокуратура Подмосковья.
Установлено, что в 2024 году подсудимая в составе ОПГ незаконно производила мефедрон в оборудованной лаборатории арендуемого дома в Истринском муниципальном округе. Также она фотографировала и снимала на видео тайники-закладки. Правоохранители ликвидировали подпольную лабораторию.
Подмосковье жительница Санкт-Петербурга осуждена к длительному сроку лишения свободы за производство более 75 килограммов наркотиков и хранения 1,1 тонны прекурсоров... Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что 42-летняя женщина признана виновной по части 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконное производство наркотических средств" и части 2 статьи 228.3 УК РФ "Незаконное хранение прекурсоров наркотических средств".
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