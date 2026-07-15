Суд дал петербурженке 17 лет тюрьмы за изготовление наркотиков

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 17 годам колонии жительницу Санкт-Петербурга за производство более 75 килограммов мефедрона и хранение 1,1 тонны прекурсоров для изготовления наркотиков в Истринском муниципальном округе, сообщает прокуратура Подмосковья.

Установлено, что в 2024 году подсудимая в составе ОПГ незаконно производила мефедрон в оборудованной лаборатории арендуемого дома в Истринском муниципальном округе. Также она фотографировала и снимала на видео тайники-закладки. Правоохранители ликвидировали подпольную лабораторию.