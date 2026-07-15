Суд дал петербурженке 17 лет тюрьмы за изготовление наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительницу Санкт-Петербурга приговорили к 17 годам колонии за производство более 75 килограммов мефедрона.
- Подсудимая незаконно производила наркотики в оборудованной лаборатории в Истринском муниципальном округе.
- Женщина признана виновной по статьям о незаконном производстве наркотических средств и хранении прекурсоров.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 17 годам колонии жительницу Санкт-Петербурга за производство более 75 килограммов мефедрона и хранение 1,1 тонны прекурсоров для изготовления наркотиков в Истринском муниципальном округе, сообщает прокуратура Подмосковья.
Установлено, что в 2024 году подсудимая в составе ОПГ незаконно производила мефедрон в оборудованной лаборатории арендуемого дома в Истринском муниципальном округе. Также она фотографировала и снимала на видео тайники-закладки. Правоохранители ликвидировали подпольную лабораторию.
"В Подмосковье жительница Санкт-Петербурга осуждена к длительному сроку лишения свободы за производство более 75 килограммов наркотиков и хранения 1,1 тонны прекурсоров... Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что 42-летняя женщина признана виновной по части 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконное производство наркотических средств" и части 2 статьи 228.3 УК РФ "Незаконное хранение прекурсоров наркотических средств".