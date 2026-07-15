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Суд заочно рассмотрит дело экс-руководителей Промсвязьбанка о хищениях - РИА Новости, 15.07.2026
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16:46 15.07.2026 (обновлено: 16:57 15.07.2026)
Суд заочно рассмотрит дело экс-руководителей Промсвязьбанка о хищениях

Суд заочно рассмотрит дело экс-руководителей Промсвязьбанка Ананьевых о хищениях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве заочно рассмотрит уголовное дело экс-руководителей Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых о хищениях и отмывании денег.
  • Дмитрий Ананьев обвиняется в покушении на мошенничество, растрате и легализации денег, его брат Алексей — в пособничестве в злоупотреблении полномочиями и растрате.
  • Ущерб Промсвязьбанку от действий Ананьевых превысил 100 миллиардов рублей.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Суд в Москве заочно рассмотрит уголовное дело экс-руководителей Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых о хищениях и отмывании денег, ущерб банку превысил 100 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемых", - сказали в пресс-службе ГП РФ.
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Дмитрий Ананьев обвиняется в покушении на мошенничество, растрате и легализации денег, его брат Алексей - в пособничестве в злоупотреблении полномочиями и растрате.
Как полагает следствие, в 2017 году в Москве Ананьевы в составе ОПГ с подчиненными похитили свыше 90 миллиардов рублей у Промсвязьбанка под видом приобретения ценных бумаг у принадлежавшей им компании, также они предоставляли заведомо невозвратные кредиты подконтрольным иностранным компаниям. Часть похищенного они легализовали путем фиктивных финансовых операций.
Кроме того, с 2014 по 2016 годы Дмитрий Ананьев совместно с работниками компании "ПСН Проперти Менеджмент" и другими лицами пытался похитить государственные земли в Санкт-Петербурге на 14,9 миллиона рублей. А в 2015 году в Москве Алексей Ананьев содействовал президенту банка "Глобэкс" в злоупотреблении полномочиями при предоставлении 12 миллионов евро займа на невыгодных для кредитора условиях подконтрольным компаниям.
"Общая сумма исковых требований Банка "ПСБ" о возмещении причиненного преступлениями ущерба превысила 100 миллиардов рублей", - добавили в Генпрокуратуре.
Ананьевы скрылись от следствия за пределами России, они объявлены в международный розыск.
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ПроисшествияРоссияПромсвязьбанкДмитрий АнаньевГлобэксГенеральная прокуратура РФАлексей АнаньевСанкт-ПетербургМосква
 
 
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