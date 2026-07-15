Суд закрыл рассмотрение жалобы на арест миллиардера Трабера

Краткий пересказ от РИА ИИ Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит апелляционную жалобу миллиардера Ильи Трабера по делу о заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит апелляционную жалобу миллиардера Ильи Трабера по делу о заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, передает корреспондент РИА Новости.

" Удовлетворить ходатайство защиты", - огласил решение судья.

На закрытии настаивала защита Трабера, чтобы не разглашать медицинскую тайну.

Трабер был задержан в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).

Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.