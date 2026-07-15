Суд закрыл рассмотрение жалобы на арест миллиардера Трабера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит апелляционную жалобу миллиардера Ильи Трабера по делу о заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит апелляционную жалобу миллиардера Ильи Трабера по делу о заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, передает корреспондент РИА Новости.
" Удовлетворить ходатайство защиты", - огласил решение судья.
На закрытии настаивала защита Трабера, чтобы не разглашать медицинскую тайну.
Трабер был задержан в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).
Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.
Также Басманный суд Москвы арестовал в июне партнера Трабера Владимира Даниленко и двух предполагаемых исполнителей.