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США заявили о начале новой волны ударов по Ирану - РИА Новости, 15.07.2026
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22:20 15.07.2026 (обновлено: 23:28 15.07.2026)
США заявили о начале новой волны ударов по Ирану

США заявили о начале второй за день волны ударов по Ирану

© REUTERS / U.S. Central CommandАмериканские военные наносят удар по Ирану
Американские военные наносят удар по Ирану - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / U.S. Central Command
Американские военные наносят удар по Ирану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США объявили о начале новой волны ударов по Ирану.
  • Это произошло уже второй раз за день.
  • Как утверждается, эти обстрелы призваны ослабить военные возможности противника, которые тот якобы использовал для атак на суда в Ормузе.
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США объявило о начале новой волны ударов по Ирану.
15:00 по восточному времени США американские вооруженные силы начали операции в рамках второй за сегодняшний день волны ударов по Ирану", — говорится в публикации ведомства в соцсети X.
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Как утверждается, новая серия обстрелов призвана ослабить военные возможности исламской республики, которые она якобы использовала для атак на суда в Ормузском проливе. Аналогичное заявление командование опубликовало ранее днем.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаОрмузский проливЦентральное командование ВС СШАВооруженные силы США
 
 
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