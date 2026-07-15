США заявили о начале новой волны ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы США объявили о начале новой волны ударов по Ирану.
- Это произошло уже второй раз за день.
- Как утверждается, эти обстрелы призваны ослабить военные возможности противника, которые тот якобы использовал для атак на суда в Ормузе.
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США объявило о начале новой волны ударов по Ирану.
Как утверждается, новая серия обстрелов призвана ослабить военные возможности исламской республики, которые она якобы использовала для атак на суда в Ормузском проливе. Аналогичное заявление командование опубликовало ранее днем.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.