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В Кремле ответили на вопрос о посредничестве США по Украине - РИА Новости, 15.07.2026
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13:12 15.07.2026 (обновлено: 13:46 15.07.2026)
В Кремле ответили на вопрос о посредничестве США по Украине

Песков: Россия получает от США сигналы о готовности продолжать посредничество

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни московского Кремля
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Башни московского Кремля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия получает от США сигналы о готовности продолжить посреднические усилия по Украине.
  • По словам Дмитрия Пескова, США намерены активизировать посреднические усилия после того, как у них станет меньше проблем.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия получает от США сигналы о готовности продолжить посредничество по Украине после разрешения собственных текущих проблем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вместе с тем, судя по продолжающимся нашим каналам общения, о которых, собственно, всем хорошо известно, мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы, после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать посреднические усилия в плане украинского урегулирования", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля отметил, что это касается прежде всего кризиса в Персидском заливе, где ситуация продолжает деградировать.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду в Ормузе, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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14 июля, 08:00
 
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