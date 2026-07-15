В Кремле ответили на вопрос о посредничестве США по Украине

"Вместе с тем, судя по продолжающимся нашим каналам общения, о которых, собственно, всем хорошо известно, мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы, после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать посреднические усилия в плане украинского урегулирования", — сказал он журналистам.