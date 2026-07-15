Назван состав женской сборной России по водному поло на финал Кубка мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация водных видов спорта России опубликовала состав женской сборной России по водному поло на финал Кубка мира.
- Турнир пройдет с 22 по 26 июля в австралийском Сиднее, сборная России начнет выступление 22 июля матчем против сборной Нидерландов.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) опубликовала на сайте состав женской сборной России по водному поло на финал Кубка мира.
Турнир пройдет с 22 по 26 июля в австралийском Сиднее. Россиянки начнут выступление 22 июля матчем против сборной Нидерландов.
В состав команды главного тренера Сергея Маркоча вошли: Диана Хамраева (вратарь), Эльвира Карнаух (вратарь), Мария Макарова, Екатерина Прокофьева (капитан), Маргарита Пыстина, Дарья Савченко, Полина Попова, Анна Арбузова, Ольга Лупиногина, Виктория Гуськова, Аниса Шарафутдинова, Белла Маркоч, Владислава Нечаева, Анастасия Адикова, Дарья Клюева.
В апреле сборная России выиграла второй дивизион Кубка мира на Мальте, победив в решающем матче команду Китая со счетом 18:17. Обе сборные завоевали путевки в финал турнира в Сиднее.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.