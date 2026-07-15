Назван состав женской сборной России по водному поло на финал Кубка мира

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) опубликовала на сайте состав женской сборной России по водному поло на финал Кубка мира.

В апреле сборная России выиграла второй дивизион Кубка мира на Мальте, победив в решающем матче команду Китая со счетом 18:17. Обе сборные завоевали путевки в финал турнира в Сиднее.