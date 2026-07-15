Минпросвещения определило порядок действий учителя при срыве урока

Краткий пересказ от РИА ИИ При несоблюдении дисциплины на уроке преподаватель может сделать ученику устное замечание, заявила эксперт Минпросвещения Марина Конева.

При повторном нарушении учитель вправе привлечь ответственного педагога для профилактической беседы с ребенком.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Преподаватель при нарушении дисциплины на уроке может сделать ученику устное замечание, заявила РИА Новости эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

"При повторном нарушении на том же уроке учитель, <...>, вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины в учреждении, для проведения профилактической беседы с учеником", — рассказала она.

По ее итогам преподаватель решает вопрос о возвращении ребенка в класс и информировании родителей о его поведении, добавила эксперт.