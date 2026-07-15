Минпросвещения определило порядок действий учителя при срыве урока

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При несоблюдении дисциплины на уроке преподаватель может сделать ученику устное замечание, заявила эксперт Минпросвещения Марина Конева.
- При повторном нарушении учитель вправе привлечь ответственного педагога для профилактической беседы с ребенком.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Преподаватель при нарушении дисциплины на уроке может сделать ученику устное замечание, заявила РИА Новости эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.
"При повторном нарушении на том же уроке учитель, <...>, вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины в учреждении, для проведения профилактической беседы с учеником", — рассказала она.
По ее итогам преподаватель решает вопрос о возвращении ребенка в класс и информировании родителей о его поведении, добавила эксперт.
Такой порядок действий прописан в регламенте Минпросвещения на новый учебный год. Приказ вступает в силу с 1 сентября.