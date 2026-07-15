Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения определило порядок действий учителя при срыве урока - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 15.07.2026 (обновлено: 09:22 15.07.2026)
Минпросвещения определило порядок действий учителя при срыве урока

Конева: при нарушении школьником дисциплины учитель может сделать ему замечание

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При несоблюдении дисциплины на уроке преподаватель может сделать ученику устное замечание, заявила эксперт Минпросвещения Марина Конева.
  • При повторном нарушении учитель вправе привлечь ответственного педагога для профилактической беседы с ребенком.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Преподаватель при нарушении дисциплины на уроке может сделать ученику устное замечание, заявила РИА Новости эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.
"При повторном нарушении на том же уроке учитель, <...>, вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины в учреждении, для проведения профилактической беседы с учеником", — рассказала она.
По ее итогам преподаватель решает вопрос о возвращении ребенка в класс и информировании родителей о его поведении, добавила эксперт.
Такой порядок действий прописан в регламенте Минпросвещения на новый учебный год. Приказ вступает в силу с 1 сентября.
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Минпросвещения определило даты школьных каникул в новом учебном году
8 июля, 17:05
 
ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала