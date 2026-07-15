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Семин признался, что болеет за Аргентину из-за Месси - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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17:00 15.07.2026 (обновлено: 17:05 15.07.2026)
Семин признался, что болеет за Аргентину из-за Месси

Семин заявил, что будет болеть за Аргентину в полуфинале ЧМ из-за Месси

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮрий Сёмин
Юрий Сёмин - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Юрий Сёмин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил, что ему трудно отдать предпочтение какой-либо из команд в полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины.
  • Юрий Семин признался, что будет болеть за сборную Аргентины из-за Лионеля Месси.
  • Финал чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Йорке.
Москва, 15 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что ему трудно отдать предпочтение какой-либо из команд в полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины, но из-за форварда Лионеля Месси намерен болеть за аргентинцев.
Встреча пройдет в среду в Атланте и начнется в 22:00 мск. Первыми финалистами мирового первенства в США, Канаде и Мексике стали испанцы, победившие французов (2:0). Капитан аргентинцев Месси забил восемь мячей и вместе с французом Килианом Мбаппе возглавляет список лучших бомбардиров турнира.
"В сегодняшнем полуфинальном матче я никому из команд не отдам какого-либо предпочтения. Но болею за сборную Аргентины. Почему? Потому что там играет Лионель Месси, и я давно болею за Аргентину", - сказал Семин.
"Наверное, шансы англичан на победу зависят от того, смогут ли они закрыть Месси. Но сложно сказать, насколько у них это получится. Потому что Месси – игрок эпизода и может предрешить исход матча", - подчеркнул собеседник агентства.
Финал чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Йорке.
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