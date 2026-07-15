Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил, что ему трудно отдать предпочтение какой-либо из команд в полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины.

Юрий Семин признался, что будет болеть за сборную Аргентины из-за Лионеля Месси.

Финал чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Йорке.

Москва, 15 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что ему трудно отдать предпочтение какой-либо из команд в полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины, но из-за форварда Лионеля Месси намерен болеть за аргентинцев.

Встреча пройдет в среду в Атланте и начнется в 22:00 мск. Первыми финалистами мирового первенства в США, Канаде и Мексике стали испанцы, победившие французов (2:0). Капитан аргентинцев Месси забил восемь мячей и вместе с французом Килианом Мбаппе возглавляет список лучших бомбардиров турнира.

"В сегодняшнем полуфинальном матче я никому из команд не отдам какого-либо предпочтения. Но болею за сборную Аргентины. Почему? Потому что там играет Лионель Месси, и я давно болею за Аргентину", - сказал Семин.

"Наверное, шансы англичан на победу зависят от того, смогут ли они закрыть Месси. Но сложно сказать, насколько у них это получится. Потому что Месси – игрок эпизода и может предрешить исход матча", - подчеркнул собеседник агентства.