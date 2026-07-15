Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил, что тренер команды Франции Дидье Дешам был растерян в полуфинальном матче чемпионата мира с испанцами.

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что тренер команды Франции Дидье Дешам был растерян в полуфинальном матче чемпионата мира с испанцами, показавшими футбол, схожий с тем, который проповедовали лучшие клубы СССР.

Во вторник сборная Испании победила в Далласе команду Франции (2:0) во встрече за выход в финал мирового первенства в США, Канаде и Мексике и впервые с 2010 года поспорит за золото турнира. Дешам в этой игре установил рекорд среди тренеров сборных по количеству матчей у руля команды на чемпионатах мира, матч стал для него 26-м. Действующим чемпионам Европы испанцам в финале будет противостоять победитель во встрече сборных Англии и Аргентины.

"Дидье Дешам вчера был растерян от того, что такой футбол против них показала команда Испании. А они ведь показали простой футбол, который в Советском Союзе был козырем наших ведущих клубов. Тех команд, которые были хорошо подготовлены физически и здорово играли, отталкиваясь от отбора мяча и проведения своих атак", - сказал Семин.

"И испанцы ведь сейчас идут по нарастающей, я раньше говорил, что эта команда еще не набрала свои лучшие физические кондиции. И пока на чемпионате мира нет команды сильнее испанской", - отметил собеседник агентства.

Дешаму 57 лет. Он возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года в России, Лигу наций в сезоне-2020/21 и дошла до финала домашнего чемпионата Европы 2016 года, а также финала мирового первенства в Катаре.