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Семин считает, что Испания показала козыри футбола СССР в полуфинале ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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16:34 15.07.2026 (обновлено: 16:45 15.07.2026)
Семин считает, что Испания показала козыри футбола СССР в полуфинале ЧМ

Семин: тренер Дешам был растерян игрой испанцев, схожей с футболом клубов СССР

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮрий Сёмин
Юрий Сёмин - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Юрий Сёмин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил, что тренер команды Франции Дидье Дешам был растерян в полуфинальном матче чемпионата мира с испанцами.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что тренер команды Франции Дидье Дешам был растерян в полуфинальном матче чемпионата мира с испанцами, показавшими футбол, схожий с тем, который проповедовали лучшие клубы СССР.
Во вторник сборная Испании победила в Далласе команду Франции (2:0) во встрече за выход в финал мирового первенства в США, Канаде и Мексике и впервые с 2010 года поспорит за золото турнира. Дешам в этой игре установил рекорд среди тренеров сборных по количеству матчей у руля команды на чемпионатах мира, матч стал для него 26-м. Действующим чемпионам Европы испанцам в финале будет противостоять победитель во встрече сборных Англии и Аргентины.
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"Дидье Дешам вчера был растерян от того, что такой футбол против них показала команда Испании. А они ведь показали простой футбол, который в Советском Союзе был козырем наших ведущих клубов. Тех команд, которые были хорошо подготовлены физически и здорово играли, отталкиваясь от отбора мяча и проведения своих атак", - сказал Семин.
"И испанцы ведь сейчас идут по нарастающей, я раньше говорил, что эта команда еще не набрала свои лучшие физические кондиции. И пока на чемпионате мира нет команды сильнее испанской", - отметил собеседник агентства.
Дешаму 57 лет. Он возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года в России, Лигу наций в сезоне-2020/21 и дошла до финала домашнего чемпионата Европы 2016 года, а также финала мирового первенства в Катаре.
Финал чемпионата мира состоится 19 июля.
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