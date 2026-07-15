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РФС не будет вводить обязательные паузы на водопой - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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14:20 15.07.2026
РФС не будет вводить обязательные паузы на водопой

РФС не будет вводить обязательные паузы на водопой по аналогии с ЧМ

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что в национальных соревнованиях России введения пауз на водопой по аналогии с чемпионатом мира 2026 года в новом сезоне не будет.
  • На чемпионате мира, который проходит в Канаде, Мексике и США, действует правило обязательного трехминутного перерыва в каждом тайме матча, но ФИФА подвергалась критике за это решение.
  • В российском футболе минутные паузы на водопой проводятся в теплое время года при высокой температуре в середине таймов по решению главного арбитра матча.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил РИА Новости, что в национальных соревнованиях введения пауз на водопой (hydration break) по аналогии с чемпионатом мира 2026 года в новом сезоне не будет.
На чемпионате мира, который проходит в Канаде, Мексике и США, действует правило, согласно которому футболисты имеют обязательный трехминутный перерыв в каждом тайме матча. Международную федерацию футбола (ФИФА) неоднократно критиковали за это решение, организацию обвиняли в жажде наживы, так как в паузах вещатели получают возможность показывать рекламные ролики.
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"Hydration break в том виде, в каком мы его видим на чемпионате мира, в контексте длинного сезона невозможен. Поэтому в России все останется в прежнем режиме - при соответствующих погодных условиях по решению судьи матча, которое принимается и доводится до участников на предматчевом совещании", - сказал Каманцев после проведенного РФС брифинга департамента судейства и инспектирования для тренеров клубов Российской премьер-лиги.
"Нельзя сравнивать с чемпионатом мира, потому что он проходит в понятной географической локации в понятных погодных условиях. Это было единое решение, под которое грамотно подверстали маркетинг. У нас длинный чемпионат в разных географических условиях, поэтому единое решение неактуально", - добавил собеседник агентства.
В российском футболе минутные паузы на водопой проводятся в теплое время года при высокой температуре в середине таймов по решению главного арбитра матча.
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