Барбоза высказал мнение о Роналду

"Что касается Роналду, то это совсем другая история. Он не просто игрок - он еще и своего рода посол Саудовской Аравии. Поэтому, думаю, у него достаточно статуса и иммунитета, чтобы подобные проблемы его не затронули", - сказал Барбоза.