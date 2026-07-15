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Барбоза высказал мнение о Роналду - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
15:20 15.07.2026 (обновлено: 16:13 15.07.2026)
Барбоза высказал мнение о Роналду

Агент Барбоза: финансовые проблемы «Аль-Насра» не затронут Роналду

© пресс-служба клуба "Аль-Насср"Криштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© пресс-служба клуба "Аль-Насср"
Криштиану Роналду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» столкнулся с финансовыми трудностями.
  • Португальского нападающего Криштиану Роналду финансовые проблемы клуба вряд ли затронут, поскольку его роль в Саудовской Аравии выходит за рамки футбола.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Финансовые проблемы саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" вряд ли затронут португальского нападающего Криштиану Роналду, поскольку его роль в стране выходит далеко за рамки футбола, заявил РИА Новости португальский футбольный агент Паулу Барбоза.
Ранее СМИ сообщили, что "Аль-Наср" столкнулся с финансовыми трудностями, из-за которых часть игроков не получила часть зарплаты за июнь. Кроме того, клуб приостановил поиск иностранного футболиста на замену хорватскому полузащитнику Марцело Брозовичу.
"Что касается Роналду, то это совсем другая история. Он не просто игрок - он еще и своего рода посол Саудовской Аравии. Поэтому, думаю, у него достаточно статуса и иммунитета, чтобы подобные проблемы его не затронули", - сказал Барбоза.
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