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СМИ: рядом с АЭС в Бушере активировались системы ПВО - РИА Новости, 15.07.2026
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00:22 15.07.2026 (обновлено: 00:31 15.07.2026)
СМИ: рядом с АЭС в Бушере активировались системы ПВО

Reuters: рядом с АЭС в Бушере активированы системы противовоздушной обороны

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Системы противовоздушной обороны активированы вокруг атомной электростанции "Бушер".
  • Ранее телеканал ABC сообщил о новой серии американских ударов по Ирану.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны активированы рядом с АЭС в Бушере, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Mehr.
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"Средства противовоздушной обороны активированы вокруг атомной электростанции "Бушер", — говорится в публикации.
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Вчера, 05:12
Накануне вечером телеканал АВС со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США начали наносить новые удары по Ирану, они продолжаются уже несколько часов. Ранее атаку анонсировал президент Дональд Трамп.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду в Ормузе, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, был подключен к национальной энергосистеме ИРИ в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за военного конфликта.
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