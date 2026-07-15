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Расчеты "Града" уничтожили резервы ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.07.2026
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05:04 15.07.2026
Расчеты "Града" уничтожили резервы ВСУ в Днепропетровской области

ВС России уничтожили резервы ВСУ, готовящиеся к переброске

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил РФ, задействованная в специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град Вооруженных сил РФ, задействованная в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Реактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил РФ, задействованная в специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожили резервы живой силы ВСУ в Днепропетровской области.
  • Операторы разведывательных БПЛА группировки «Восток» обнаружили резервы ВСУ, которые готовились для усиления передовых позиций.
  • Уничтожение резервов сорвало планы ВСУ по усилению передовых позиций и снизило устойчивость обороны противника.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Восток" уничтожили резервы живой силы ВСУ, готовившихся к переброске в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что операторы разведывательных БПЛА группировки "Восток" обнаружили сосредоточение резервов живой силы ВСУ в Днепропетровской области, которые готовились для последующего усиления передовых позиций.
"Координаты выявленного района размещения сил ВСУ передали артиллеристам. Получив целеуказание, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" нанесли удар пакетом реактивных снарядов ... В результате боевой работы уничтожены укрытия и более 30 боевиков украинского режима, находившихся в составе подготовленных к переброске резервов", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что уничтожение резервов сорвало планы ВСУ по усилению передовых позиций и снизило устойчивость обороны противника.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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