Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожили резервы живой силы ВСУ в Днепропетровской области.

Операторы разведывательных БПЛА группировки «Восток» обнаружили резервы ВСУ, которые готовились для усиления передовых позиций.

Уничтожение резервов сорвало планы ВСУ по усилению передовых позиций и снизило устойчивость обороны противника.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Восток" уничтожили резервы живой силы ВСУ, готовившихся к переброске в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что операторы разведывательных БПЛА группировки "Восток" обнаружили сосредоточение резервов живой силы ВСУ Днепропетровской области , которые готовились для последующего усиления передовых позиций.

"Координаты выявленного района размещения сил ВСУ передали артиллеристам. Получив целеуказание, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" нанесли удар пакетом реактивных снарядов ... В результате боевой работы уничтожены укрытия и более 30 боевиков украинского режима, находившихся в составе подготовленных к переброске резервов", - говорится в сообщении.