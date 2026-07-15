Французский фигурист объяснил причины приезда в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Французский фигурист Флоран Амодио заявил, что его работа в качестве тренера заключается в помощи детям, и это важнее, чем сомнения по поводу приезда в Россию для участия в тренировочных сборах.

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Чемпион Европы 2011 года французский фигурист Флоран Амодио на вопрос о сомнениях по поводу приезда в Россию для участия в тренировочных сборах заявил, что его работа в качестве тренера заключается в помощи детям.

"Да, безусловно, сейчас сложные времена, но, как я сказал, в России одни из лучших моих друзей, которые для меня как семья. И потом, понимаете, мы - тренеры. Наша работа - помогать детям. Поэтому мне не столь важно, о какой стране идет речь. Мы говорим о детях. Они просто хотят заниматься фигурным катанием, хотят тренироваться - и все. Остальное мне неважно. Это дети. Если детям нужна моя помощь, я, конечно же, приеду и буду помогать", - приводятся слова Амодио на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В России Амодио участвует в сборе тренера Александра Волкова.

На вопрос о посещении разных стран для участия в летних сборах Амодио ответил: "Я начал ездить в такие летние кэмпы года четыре-пять лет назад. Как я сказал, во время сезона я нахожусь во Франции в своей школе. А лето - это единственное время, когда я могу путешествовать и приезжать на сборы. Но это не так много сборов на самом деле. В прошлом году я был в Эстонии, Турции, у себя во Франции. В этом году - снова Эстония, Турция, Франция, плюс Россия".