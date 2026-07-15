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Французский фигурист объяснил причины приезда в Россию - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Фигурное катание
 
14:12 15.07.2026 (обновлено: 14:22 15.07.2026)
Французский фигурист объяснил причины приезда в Россию

Амодио заявил, что его работа в качестве тренера заключается в помощи детям

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлоран Амодио (Франция)
Флоран Амодио (Франция) - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флоран Амодио (Франция). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский фигурист Флоран Амодио заявил, что его работа в качестве тренера заключается в помощи детям, и это важнее, чем сомнения по поводу приезда в Россию для участия в тренировочных сборах.
  • Исполком МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • ISU сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Чемпион Европы 2011 года французский фигурист Флоран Амодио на вопрос о сомнениях по поводу приезда в Россию для участия в тренировочных сборах заявил, что его работа в качестве тренера заключается в помощи детям.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. ISU 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
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"Да, безусловно, сейчас сложные времена, но, как я сказал, в России одни из лучших моих друзей, которые для меня как семья. И потом, понимаете, мы - тренеры. Наша работа - помогать детям. Поэтому мне не столь важно, о какой стране идет речь. Мы говорим о детях. Они просто хотят заниматься фигурным катанием, хотят тренироваться - и все. Остальное мне неважно. Это дети. Если детям нужна моя помощь, я, конечно же, приеду и буду помогать", - приводятся слова Амодио на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
В России Амодио участвует в сборе тренера Александра Волкова.
На вопрос о посещении разных стран для участия в летних сборах Амодио ответил: "Я начал ездить в такие летние кэмпы года четыре-пять лет назад. Как я сказал, во время сезона я нахожусь во Франции в своей школе. А лето - это единственное время, когда я могу путешествовать и приезжать на сборы. Но это не так много сборов на самом деле. В прошлом году я был в Эстонии, Турции, у себя во Франции. В этом году - снова Эстония, Турция, Франция, плюс Россия".
"Я никогда не занимаюсь сборами ради сборов. Для меня главное, чтобы я знал людей, которые меня приглашают. Зачастую это мои хорошие знакомые, с профессиональной и человеческой точки зрения. Только если на сборах я чувствую себя в своей тарелке, я соглашаюсь. Потому и приехал сюда и хочу добавить Россию в свой список стран, куда я планирую в дальнейшем приезжать на сборы вновь", - добавил француз.
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Фигурное катаниеСпортРоссияФранцияЭстонияАлександр Волков (боец)Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
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