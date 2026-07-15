Trouver G70 Detect: вертикальный пылесос с технологией уборки без зазоров

Кажется, что может быть банальнее, чем вертикальный пылесос? Эта бытовая техника отличается между собой только дизайном да мощностью всасывания, верно? Нет — это доказывает новый Trouver G70 Detect (Трувер Г70 Детект – определение), функциональный вертикальный пылесос, предлагающий интересные инженерные решения. Все ради того, чтобы уборка дома стала комфортнее и эффективнее – а вот что из этого получилось на самом деле, расскажем в обзоре РИА Новости.

© РИА Новости Вертикальный пылесос Trouver G70 Detect © РИА Новости Вертикальный пылесос Trouver G70 Detect

Двойная щетка и определение загрязнений

Технологически вертикальный пылесос Trouver G70 Detect впечатляет. Пылесос умеет убираться без зазоров вдоль плинтусов и сам регулировать мощность.

В основе уборки — моторизованная щетка OptiInsight (ОптиИнсайт – оптимальная проницательность). Она собирает как крупный мусор, так и мелкодисперсные частицы, а встроенный инфракрасный датчик следит за уровнем загрязнения: на сложных участках мощность всасывания автоматически увеличивается, на чистых – снижается, экономя заряд аккумулятора. Удобная зеленая подсветка помогает замечать мелкую пыль на твердых покрытиях, особенно в темных зонах и под мебелью. Щетка подходит для любых напольных покрытий, а система против наматывания волос упрощает обслуживание.

Рядом с основной щеткой расположена дополнительная — на механической плавающей платформе. Она решает сразу две задачи. Во-первых, при приближении к стене платформа прижимает пылесос вплотную к плинтусу: щетка "прижимается" к вертикальной поверхности и убирает с нулевым зазором, без мертвых зон. Во-вторых, в процессе уборки дополнительная щетка подгребает загрязнения с краев и направляет их под основную щетку – та подхватывает мусор и всасывает.

Вес основного блока составляет всего 1,93 килограмма, что позволяет легко управляться с пылесосом даже во время долгой уборки. А телескопическая шестисегментная трубка, длину которой можно изменить от 98 до 120 сантиметров одним нажатием кнопки – это позволяет легко добираться до потолка или убирать под низкой мебелью без лишнего напряжения спины пользователя.

Исчерпывающий комплект

Удивляет то, насколько производитель продумал комплект поставки пылесоса – в коробке находим целую россыпь насадок под любую задачу, включая и насадку для влажной уборки. В Trouver предусмотрели и систему их хранения, и настенное крепление самого пылесоса.

Помимо моторизованных насадок, которых тут две, есть еще и две немоторизованные (щелевая и комбинированная), а также модуль для влажной уборки. Последний довольно редкое явление в мире вертикальных пылесосов, расширяющее функционал Trouver G70 Detect. Впрочем, надо понимать, что речь идет именно о влажной уборке: это не швабра и не специальный моющий пылесос, для сложных загрязнений, вроде засохшей на полу газировки, модуль не предназначен.

© РИА Новости Вертикальный пылесос Trouver G70 Detect © РИА Новости Вертикальный пылесос Trouver G70 Detect

С первым стартом проблем у пользователя не возникнет – инструкция на русском языке с доходчивыми иллюстрациями поможет и пылесос собрать, и разобраться в его управлении. Благо оно тут нехитрое: две кнопки, одна из которых отвечает за включение/выключение, вторая — за выбор режима мощности (от минимального до "умного" авто).

В Trouver G70 Detect для отображения уровня заряда и системной информации предусмотрен OLED-дисплей (дисплей с матрицей на органических светодиодах) – удобное решение с читаемой информацией, которое позволяет контролировать работу пылесоса.

Без шансов для пыли

Первый тест Trouver G70 Detect проходит в естественной среде обитания для вертикального пылесоса – на ворсовом напольном покрытии. В автоматическом режиме пылесос не только понимает степень загрязнения, но и то, что здесь нужно увеличить силу всасывания – в пике модель развивает 33,9 КПа. В результате G70 Detect собирает множество пыли с покрытия, которое на первый взгляд было чистым. Если вам и этого мало, в щетке можно заменить базовый универсальный ролик на специальный ролик для ковров – делается это буквально в два нажатия.

Производитель отдельно подчеркивает, что пылесос не оставляет даже тонкой полоски пыли вдоль стен и плинтусов, что ж, проверим. Буквально за один проход вдоль стены Trouver G70 Detect полностью очищает "проблемный" участок с помощью своей хитрой щетки, а зеленая подсветка позволяет убедиться, что пыли не осталось.

Основная моторизованная щетка отлично справляется с уборкой пыли на полу, что особенно хорошо видно на гладкой стеклянной подставке, которая стала сверкать чистотой буквально после первого прохода пылесосом.

Не стоит забывать и про другие насадки, которые расширяют функционал G70 Detect. Моторизованная мини-щетка для мягкой мебели буквально выбивает пыль из предметов интерьера, что порадует педантов и аллергиков. Комбинированная насадка также пригодится для чистки мебели в труднодоступных местах. А вот щелевая насадка позволяет очистить от сора самые труднодоступные места в квартире и не только – она также поможет, например, пропылесосить клавиатуру компьютера.

© РИА Новости Вертикальный пылесос Trouver G70 Detect © РИА Новости Вертикальный пылесос Trouver G70 Detect

Долгая счастливая жизнь

Даже самые впечатляющие характеристики гаджета для уборки всегда сталкиваются с двумя вопросами о его эксплуатации – как долго работает пылесос от одной зарядки и насколько легко его обслуживать?

Trouver G70 Detect на первый вопрос отвечает уверенно – съемный аккумулятор (он состоит из восьми ячеек по 2500 мАч) обеспечивает до 90 минут работы с немоторизованными насадками. С щеткой OptiInsight пылесос проработает до 50 минут, чего с лихвой хватит даже для уборки большого помещения. А вот на полную зарядку от 0 до 100% уйдет 210 минут, что для бытового пылесоса некритично.

Про удобство обслуживания создатели тоже не забыли. Конструкция позволяет очищать контейнер от сора без прямого контакта рук с грязью — так, при сдвиге специального ползунка вверх система очищает металлический фильтр от налипшей мелкой пыли. А если сдвинуть ползунок вниз, то кольца-скребки соскребают мусор со стенок контейнера и спрессовывают его, что увеличивает вместимость пылесборника. Очистить фильтры пылесоса довольно легко — фильтры грубой и тонкой очистки легко достать из модуля пылесборника. Последний, HEPA-фильтр (HEPA – технология высокоэффективной очистки воздуха), по уверениям Trouver, улавливает до 99,99% мелких частиц.

Итого

Фактически Trouver G70 Detect – это такой "комбайн" для уборки дома: вертикальный пылесос не боится любой сухой уборки, а в случае с полами с помощью специальной насадки может и влажную провести. Качество уборки на высоте, как и время автономной работы, а в процессе эксплуатации вы оцените и легкость обслуживания. Trouver G70 Detect подойдет семьям с детьми, владельцам домашних животных и тем, кто устал вручную собирать пыль вдоль плинтусов после обычной уборки.

© РИА Новости Вертикальный пылесос Trouver G70 Detect © РИА Новости Вертикальный пылесос Trouver G70 Detect

Вертикальный пылесос Trouver G70 Detect доступен в продаже в России по цене от 32 990 рублей.

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