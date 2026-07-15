Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем шесть беспилотников - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 15.07.2026

Силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем шесть беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников в небе над Воронежем.
  • По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
БРЯНСК, 15 июл – РИА Новости. Силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем шесть беспилотников, в городе отменили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
В среду Гусев предупредил жителей Воронежа об объявлении тревоги в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.
"Отмена непосредственной опасности атаки БПЛА в Воронеже! Дежурными силами ПВО в небе над городом было обнаружено и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Он также напомнил, что в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
ПВО ночью сбила 93 БПЛА ВСУ
Вчера, 07:17
 
БезопасностьВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала