БРЯНСК, 15 июл – РИА Новости. Силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем шесть беспилотников, в городе отменили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.

Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Он также напомнил, что в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.