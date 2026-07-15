Президент Южной Кореи признался, что у него нет дома

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру в городе Соннам.

Продажа квартиры президентом направлена на повышение доверия граждан к мерам по стабилизации рынка недвижимости.

В настоящее время Ли Чжэ Мен и его супруга проживают в официальной президентской резиденции в сеульском районе Ханнамдон.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру и признался, что у него "теперь нет дома", передает агентство Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру и признался, что у него "теперь нет дома", передает агентство Ренхап

Согласно информации агентства, президент выставил на продажу свою единственную квартиру в расположенном вблизи Сеула городе Соннам в феврале, чтобы повысить доверие граждан к проводимым им мерам по стабилизации рынка недвижимости.

В настоящее время южнокорейские власти проводят политику, которая стимулирует владельцев жилья, самих не проживающих в нем, скорее продавать его, а не удерживать для дальнейших инвестиций и спекуляций. Таким образом, планируется расширить жилищный фонд и искоренить проблему пустующих квартир, удерживаемых в качестве активов, что негативно влияет на ценообразование на южнокорейском рынке недвижимости.

"У меня теперь нет дома", - приводит Ренхап слова Ли Чжэ Мена , сказанные в ходе заседания в кабинете министров по вопросам жилищной политики.

Отмечается, что данной квартирой он владел совместно со своей супругой - первой леди Ким Хэ Ген. Как уточняется, в настоящее время уже заключен предварительный договор на продажу, а в ближайшие дни будет подписан и основной.

По данным газеты "Чосон ильбо", площадь проданной президентом квартиры составляет 164 квадратных метра, она находилась в его собственности с 1998 года. Как отмечается, в феврале Ли Чжэ Мен выставил ее на продажу по цене 2,9 миллиарда вон (порядка 1,9 миллиона долларов США), и именно по такой цене она и была продана.