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Президент Южной Кореи признался, что у него нет дома - РИА Новости, 15.07.2026
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11:23 15.07.2026 (обновлено: 12:02 15.07.2026)
Президент Южной Кореи признался, что у него нет дома

Президент Южной Кореи продал квартиру и признался, что у него теперь нет дома

© AP Photo / Ahn Young-joonПрезидент Южной Кореи Ли Чжэ Мён
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Ahn Young-joon
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру в городе Соннам.
  • Продажа квартиры президентом направлена на повышение доверия граждан к мерам по стабилизации рынка недвижимости.
  • В настоящее время Ли Чжэ Мен и его супруга проживают в официальной президентской резиденции в сеульском районе Ханнамдон.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру и признался, что у него "теперь нет дома", передает агентство Ренхап.
Согласно информации агентства, президент выставил на продажу свою единственную квартиру в расположенном вблизи Сеула городе Соннам в феврале, чтобы повысить доверие граждан к проводимым им мерам по стабилизации рынка недвижимости.
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В настоящее время южнокорейские власти проводят политику, которая стимулирует владельцев жилья, самих не проживающих в нем, скорее продавать его, а не удерживать для дальнейших инвестиций и спекуляций. Таким образом, планируется расширить жилищный фонд и искоренить проблему пустующих квартир, удерживаемых в качестве активов, что негативно влияет на ценообразование на южнокорейском рынке недвижимости.
"У меня теперь нет дома", - приводит Ренхап слова Ли Чжэ Мена, сказанные в ходе заседания в кабинете министров по вопросам жилищной политики.
Отмечается, что данной квартирой он владел совместно со своей супругой - первой леди Ким Хэ Ген. Как уточняется, в настоящее время уже заключен предварительный договор на продажу, а в ближайшие дни будет подписан и основной.
По данным газеты "Чосон ильбо", площадь проданной президентом квартиры составляет 164 квадратных метра, она находилась в его собственности с 1998 года. Как отмечается, в феврале Ли Чжэ Мен выставил ее на продажу по цене 2,9 миллиарда вон (порядка 1,9 миллиона долларов США), и именно по такой цене она и была продана.
Сам глава государства вместе со своей женой в настоящее время проживает в официальной президентской резиденции в сеульском районе Ханнамдон.
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