Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра выразил надежду на выход сборной страны в финал чемпионата мира по футболу.
- Матч между сборными Аргентины и Англии состоится 15 июля и будет сложным для аргентинской команды.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил РИА Новости, что надеется на выход сборной страны в финал чемпионата мира по футболу, но признает - матч против Англии будет сложным.
Матч между сборными Аргентины и Англии состоится в среду, 15 июля.
"Есть надежда, что Аргентина снова выйдет в финал чемпионата мира - нужно всегда сохранять оптимизм, хотя мы понимаем, что матч будет очень сложным. У Англии отличная команда, в составе которой есть игроки мирового уровня. Будем надеяться, что нам удастся повторить успех и сохранить звание чемпионов, однако историческая статистика в этом плане не самая благоприятная ", - сказал он РИА Новости.
"Это говорит само за себя: задача невероятно сложная, но посмотрим, как все сложится - это стало бы поистине грандиозным достижением", - подчеркнул он.