Посол Аргентины поделился ожиданиями от матча против Англии в полуфинале ЧМ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил РИА Новости, что надеется на выход сборной страны в финал чемпионата мира по футболу, но признает - матч против Англии будет сложным.

"Есть надежда, что Аргентина снова выйдет в финал чемпионата мира - нужно всегда сохранять оптимизм, хотя мы понимаем, что матч будет очень сложным. У Англии отличная команда, в составе которой есть игроки мирового уровня. Будем надеяться, что нам удастся повторить успех и сохранить звание чемпионов, однако историческая статистика в этом плане не самая благоприятная ", - сказал он РИА Новости.