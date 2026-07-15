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Посол Аргентины поделился ожиданиями от матча против Англии в полуфинале ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Посол Аргентины поделился ожиданиями от матча против Англии в полуфинале ЧМ

Посол Аргентины Виейра надеется на выход сборной страны в финал ЧМ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра
Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра выразил надежду на выход сборной страны в финал чемпионата мира по футболу.
  • Матч между сборными Аргентины и Англии состоится 15 июля и будет сложным для аргентинской команды.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил РИА Новости, что надеется на выход сборной страны в финал чемпионата мира по футболу, но признает - матч против Англии будет сложным.
Матч между сборными Аргентины и Англии состоится в среду, 15 июля.
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"Есть надежда, что Аргентина снова выйдет в финал чемпионата мира - нужно всегда сохранять оптимизм, хотя мы понимаем, что матч будет очень сложным. У Англии отличная команда, в составе которой есть игроки мирового уровня. Будем надеяться, что нам удастся повторить успех и сохранить звание чемпионов, однако историческая статистика в этом плане не самая благоприятная ", - сказал он РИА Новости.
Посол напомнил, что за всю историю турнира лишь дважды действующим чемпионам удавалось отстоять звание два раза подряд: Италии (1934 и 1938 годы) и Бразилии (1958 и 1962 годы).
"Это говорит само за себя: задача невероятно сложная, но посмотрим, как все сложится - это стало бы поистине грандиозным достижением", - подчеркнул он.
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